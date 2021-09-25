供應緊繃、需求漸增 原油、石油股喜迎新漲勢

經歷幾個月的平靜之後，投資者開始買進石油的看漲消息，因為價格創下多年高點且股市再次開始上漲。

週五 (24 日) 交易，由於需求改善且部分地區供應持續短缺，WTI 和 Brent 原油已連續上漲 4 日，Brent 原油價格再創 2018 年 10 月以來的最高收盤價。

颶風艾達登陸一個月後，生產中斷情形仍在繼續，每日仍有近 30 萬桶石油產能處於停產狀態。另一方面，國際旅遊的限制開始放寬，需求逐漸增加，國際能源署 (IEA) 最新石油預測，「積累的需求強勁，且疫苗接種計畫持續推進，應該會支撐油價今年第四季起強勁反彈。」OPEC 近期也上修對 2022 年的需求預期。

Rystad Energy 分析師 Louise Dickson 寫道：「考慮到石油需求、歐洲沒有實施新的封鎖措施、中國道路活動的強勁復甦以及美國 11 月將取消對外國遊客的禁令，這些都提升了未來幾季的上漲前景。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 68 美分或 0.9%，收每桶 73.98 美元，為最近月契約自 7 月 13 日以來最高收盤價，本週收漲 3%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 84 美分或 1.1%，收每桶 78.09 美元，再創近 3 年高點，本週最近月契約漲近 3.7%。

Oanda 分析師 Craig Erlam 認為，原油可能還有更大的上漲空間。「Brent 原油當前目標是 80 美元，可能會在該價位再次看到一些阻力，而 WTI 下一個測試點在 75 美元。」

石油股本週也在上漲，其中可能與康菲石油 (COP-US) 決定以 95 億美元購買荷蘭皇家殼牌 (RDS.B-US) 在二疊紀盆地的資產有關，這是對北美最大生產商之一的頁岩鑽探投下信任票，此後其他頁岩油公司就一直大漲。

7 月初以來陷入低迷的 Diamondback Energy (FANG-US) 股價本週上漲 14%；Pioneer Natural Resources (PXD-US) 本週上漲 6.1%。

其他跡象表明，需求增加之際，供應仍將保持疲弱。儘管美國拜登總統本週在聯合國表示他對重啟與伊朗的核協議持開放態度，但該協議的狀態仍懸而未決。加拿大皇家銀行資本市場分析師 Helima Croft 指出，伊朗總統在聯合國發表時，對美國持嚴厲批評態度。

「此外，馬里蘭大學國際安全研究中心最近民調顯示，在美國 2018 年退出協議並重新實施嚴厲制裁之後，伊朗大眾普遍支持對美國採取更加強硬的談判立場。」

「超過 2/3 受訪者 (69%) 表示，在美政府先返回核子協議並履行其所有義務前，他們不希望他們的政府與美政府舉行任何會談。」

如果美伊無法簽定該協議，意味著在供應消耗並推漲價格之際，伊朗數百萬桶的石油恐仍無法供市場所用。

但至少有 2 大變數可能扭轉近期動能。一則 OPEC 下個月初將召開會議，可能決定增產以抑制價格上漲並保持市場份額，二則價格上漲可能會導致消費者開始減少石油用量。