越南疫情使寶成等代工廠停擺 Nike球鞋面臨斷貨危機

越南疫情爆發，已使全球運動用品龍頭 Nike (NKE-US) 兩大合作製鞋商廠房停擺，根據最新研究報告，越南佔 Nike 球鞋總供給量近 5 成，停工問題恐使 Nike 球鞋面臨斷貨危機。

路透報導，由疫情爆發越南政府宣布同奈省的工廠將持續停工至 7 月 20 日。Nike 南韓製鞋商 Changshin Vietnam 與寶成 (9904-TW) 已宣布部分廠房將停工，此外，Nike 服飾供應商儒鴻 (1476-TW) 同奈廠也停工至本月 17 日。

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 旗下供應鏈研究機構 Panjiva 周一 (19 日) 發布報告表示，2021 年第二季 (4 至 6 月) Nike 的美國海運進口量，有 49% 來自越南。

而根據 Nike 2020 會計年度財報的資料，Nike 品牌鞋款當中，越南的供貨佔比約五成。據 Panjiva 的報告，Nike 從越南進口的產品以鞋類為主，截至今年 6 月 30 日的 12 個月內，鞋類佔越南進口量的 82%。

Panjiva 資深研究員 Christopher Rogers 在報告中表示，Nike 停工意味著其他球鞋品牌也面臨潛在的挑戰，Nike 正在將產能移往至中國，第二季來自中國的進口量成長 54.6%。

由於經濟重啟消費需求強勁，Nike 財務長 Matthew Friend 在 6 月底財報電話會議上表示，整體市場零售銷售成長強勁，消費者需求超過市場供給，庫存水位正在減少。

Friend 表示，Nike 自有庫存下降 7%，出清存貨較去年同期下降兩位數，目前正經歷更長的交貨期間，預料供應鏈延誤和物流成本上升的狀況將持續到 2022 會計年度。

Nike 周一股價下挫 1.24% 至每股 157.87 美元，今年以來累計已上漲 11.59%，市值約為 2500 億美元，優於道瓊工業指數的 10.7% 漲幅。