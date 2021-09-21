德默克集團投資35億美元 搶攻半導體商機

週一 (20 日) 德國化工業者默克集團 (Merck KGaA) 宣布，將在未來幾年投資電子科技事業體，搶攻半導體和顯示器原料需求增長商機。

默克集團計劃到 2025 年底在其電子科技事業體投資超過 30 億歐元 (35.2 億美元)，用於擴大產能、提高研發支出，以及可能的收購，這是其電子科技事業體 Level Up 升級成長計畫的一環。

2018 年默克「高性能材料」事業體宣布為期五年的光明未來 (Bright Future) 轉型計畫，轉型為「電子科技」事業體，默克提前兩年完成轉型計畫，接著宣布新的 Level Up 升級成長計劃，主要聚焦規模、技術、投資組合和能力等四大領域。

默克集團執行董事暨特用材料事業體執行長 Kai Beckmann 稱：「透過 Level Up 升級成長計劃，本集團正積極擴大全球製造足跡，加強研發和創新，半導體和 OLED 產品急速發展，我們正在顯著改善業績成長前景。」

默克尋求抓住全球對創新半導體和顯示器原料需求快速增長的機會，電子科技事業體今年連續兩次調高財測，目標在 2021 年至 2025 年之間的 CAGR (複合年增長率) 達到 3% 至 6%。

默克生產用於電腦晶片和顯示器的材料、技術，以及特效顏料，這些產品用於汽車、印刷和化妝品行業。