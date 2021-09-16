芯測科技發表MCU開發

文．理財周刊

COVID-19 的疫情持續籠罩全球，加上晶圓代工廠的報價提高，都造成晶片開發的成本變高。如何有效的掌控晶片開發成本，一直是 MCU（MCU，Micro Control Unit，微控制器）開發商的關心的問題。亞洲唯一專注於記憶體測試與修復解決方案的芯測科技（6786），為全球 MCU 開發商，提供更符合晶片開發成本的雲端記憶體測試解決方案。

MCU 就如同一台微型電腦，兼顧 CPU、記憶體、輸出及輸入四大功能，廣泛應用於各類電子產品中。芯測科技結合雲端服務商與平台開發商，開發出雲端記憶體測試解決方案，專門為雲端服務平台，開發出定製化的記憶體測試工具 EZ-BIST-Cloud。

EZ-BIST-Cloud 採用 GUI（GUI，Graphical User Interface，圖形使用者介面，是指採用圖形方式顯示的電腦操作使用者介面）的操作模式，提高 EDA 工具的使用效率，並且採用 Netlist 輸入的方式，保護客戶端的資料安全性。同時透過雲端平台服務商的身份驗證存取管控、資料保護、網路安全、威脅保護與安全管理等安全性強化措施，保護芯測科技與客戶的智慧財產權。

由於晶圓代工廠的漲價，導致許多 MCU 開發商，面臨成本上揚的問題。但是，由於製程的往前推進，在記憶體測試上的需求提升，許多 MCU 開發商都必須加入記憶體測試電路來降低 DPPM（DPPM，Defect part per million，百萬分之缺陷率）。因此，MCU 的開發商需要更專精的記憶體測試的 EDA 工具。芯測科技為了滿足 MCU 的開發商平衡在晶片設計成本與降低 DPPM 的需求，開發出非常適合 MCU 開發商使用的記憶體測試電路 EDA 工具。使用者可以透過訂閱制以天計費的方式，使用芯測科技的雲端平台服務，進行記憶體測試電路的設計。

芯測科技目前的雲端平台服務，已有客戶進行測試使用，客戶的直接反應皆是產生記憶體測試電路的流程，相當快速與簡單。芯測科技提供客戶快速又便利的 EDA 雲端服務，可優化芯測科技 EDA 產品的生產力，同時也能降低 MCU 開發商的晶片開發成本。

芯測科技表示，未來客戶可直接透過芯測科技的雲端服務平台，完成記憶體測試電路的產生，兼具成本效益與彈性，更可加快設計流程，節省產品開發時間。簡言之，芯測科技的 EDA 雲端服務，提供 MCU 開發商符合成本效益且快速又完整的記憶體測試電路解決方案，更可以提高 MCU 開發商的毛利率。

來源：《理財周刊》1099 期

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