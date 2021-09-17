[車市分析] 2021年新車市場上半年報：疫情震撼餘波盪漾 普羅新能源車仍待墾荒

▲受疫情影響，Corolla Cross 成為受到三級防疫警戒衝擊最大的新車之一。

根據統計，2021 上半年國內新車總市場掛牌數量為 221810 輛，比去年同期成長了 5.7％，其中國產車為 118295 輛，進口車為 103515 輛，國產進口比來到 53.3％：46.7％，相較於去年同期，國產車強勢扳回一成。但隨著 5 月中旬中央疫情指揮中心正式宣布全國進入三級防疫警戒狀態，國產車再度進入黑暗期，原本第一季還領先去年超過一成的差距，隨即在第二季陸續被侵蝕，若以區塊來看（國產車、進口車、高級車），僅有高級車壇強勢比去年同期成長達 13.7％。在疫情於 7 月份進入穩定趨緩之際，下半年台灣車壇整體發展預期仍無法脫離疫情影響。



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強化據點防疫提昇安心感，已經成為新車營銷不可或缺的一環。

暢銷十大龍頭上榜車系創新低

不意外地，去年第四季才正式上場的 Corolla Cross，成為台灣上半年最暢銷神車，但也可以看出，儘管和泰車上半年繳出了超過 1/3 佔有率門檻的亮眼成績（33.4％），但上榜車款的數量，卻也是近年來僅見的少，而且僅有 RAV4 一款進口車入榜。而賓士、Lexus 或 Tesla 雖也都沒能夠躋身，但這可不代表高級車受到疫情影響表現欠佳，相反地，高級品牌的影響力經過疫情的考驗，不但佔有率成長驚人，另外一個最令人擔心的現象則是高級車市佔率節節高昇。

有趣的是，包括龍頭在內的國產五大品牌，都在今年上半年的暢銷十大車系中佔有一席之地，整體來說，受到五月中旬全國升級三級防疫警戒之後，銷售表現影響最大的居然就是台灣三大神車，蟬聯 18 年的 Corolla Altis（-45.6％）、RAV4（-36.4％），接下來則是各界都在等改款、據說也受到晶片供應短缺影響延後小改款上市期程的 Nissan Kicks（-19％）以及 Yaris（-11％）。



靠著電動車與 LSUV 新車齊發，Audi 上半年以 56.5% 的成長率笑傲高級車壇。

另外，目前將國產陣容大幅簡化的福特六和，還好追加發表了 Focus Active 跨界新車，得以讓全車系掛牌跌幅控制在 5.8％；但讓業者喜出望外的則是小改款後售價幾乎全數在百萬元以上（百萬以下僅剩接單生產的入門款）的 Kuga，繳出了成長超過一倍的亮眼成績（+109％）。而長期穩定的國產中大型 SUV 銷售冠軍 CR-V，經車系編成調整之後，也繳出了比去年同期成長達 19.4％的爆量成長表現！顯然可見儘管和泰車持續強化 SUV 產品陣容，但也不表示買家全部按讚。





Kuga 上市一年不但正式躋身暢銷 SUV 三強之列，更發展靈活的行銷與應變模式，勢必成為今後各品牌新車操作的典範。





Skoda 上半年掛牌數量比去年同期成長達 60.8％，成為進口一般品牌最接地氣的典範，除 SUV 以外，Scala 也締造高人氣的銷售成績。

中華汽車則是另外一個特例，疫情緊張所帶來的是電商、物流與外送等等需求勃興，中華汽車堅持多年以來深耕國產輕型商用車領域，即使上半年全台飽嚐疫情巨變的壓力，在技術母廠自顧不暇的惡劣環境下，僅仰賴自行改款、強化 ADAS 與自主研發設計能量的菱利（+15.3％）、得利卡（-9.2％），均展現令多數國產乘用車眼紅的穩定成長結果，當然也可以說是上半年支撐國產車守住佔有率版圖（53.3％）的資深功臣。

環境多變只能富貴險中求



儘管總市場原本大幅成長的紅利，幾乎都被五月中開始的全國三級警戒侵蝕殆盡，但經歷各種多變大環境（包括國際政經局勢等等外部負面因素等）之後，絕大多數的品牌都已經學會如何求生存。另外在政策方面，幸好年初舊換新換購補貼再延長五年，不過也大大改變了新車上市與傳統的改款步調，新車上市除了建議售價與舊換新優惠價，現在可是多出一個前所未見的早鳥預購優惠，一方面可以催票，搭配如類 VIP 包場賞車等安心作為，在難以預測的疫情發展局勢下，讓新車上市可以增添話題性，畢竟新冠肺炎疫情隨時都有新變化、警戒等級與解封都維持更多即時反應的作為，這也將讓國內車壇的新車銷售服務，導入另外一個全新的境界。







從上半年暢銷 Top 20 品牌 / 車廠排名來看，下滑幅度排名分別為 Subaru（-24.5％）、Volkswagen（-15.9％）、Luxgen（-7.7％）、Nissan/Infiniti（-5.8％），但幾乎都是非戰之罪，其中包括晶片短缺與產地疫情影響供應等等。至於台灣唯一自主品牌納智捷，在集團力拼轉型的大動作改革下，期望下半年的智能化、電動化等作為，可以真正脫胎換骨，再造裕隆集團的下一個契機。

國產車撐大局 期待絕地重生

綜觀上半年的國產車表現，儘管在升級三級防疫警戒（5/19-7/26）這接近二個月的期間，消費買氣受到整體氛圍影響最大，但可以看出包括不斷強化產品陣容的 SUV，或是持續堅守崗位的輕型商用車等，讓上半年國產車比去年硬是繳出成長達 19.9％的成績單，也讓前幾年擔心國產車可能走上澳洲市場後塵的狀況暫時穩住，但就像是新冠肺炎疫情一樣，即使是解封三級、降載二級，但面對進口車與高級車的夾殺，未來台灣業者的反應速度將更趨於靈活而且彈性。





另外，面對下半年陸續有更多高級品牌與一般進口品牌，滾動式地推出各式各樣新能源產品，而國產車目前僅有中華菱利電動車獨撐大樑，以及和泰油電大軍持續擴展佔有率，雖然政府已經確定不大量投入基礎建設（只能仰賴民間活力！），至少目前用政策方式，其中包括確認未來公共充電樁統一為歐規 CCS2 規格，亦讓目前仍在電動車市場壇獨佔鰲頭的 Tesla 調整策略。新能源車的發展關係到台灣國產車壇存續發展，衷心希望下半年國產品牌能夠有更主動積極的演出。

高級品牌搶盡進口車鋒頭





受到產能與疫情影響，光靠 Model 3 還是可以讓 Tesla 拿下 34.7％的成長幅度。



Lexus 不僅是高級品牌亞軍，更成為上半年進口品牌季軍，LM 豪華商旅的優異表現，更改變了層峰座駕的市場版圖。



今年上半年，雖然國產車守住陣地，不過在進口車壇卻是兩樣情，如同前述所提有許多是非戰之罪，但看看高級車可以一口氣成長達到 13.7％，你就會知道發生什麼事情。

在疫情相對嚴峻的環境下，高級車的潛在與傳統買家，反而會多買車，一方面這些潛客能夠不用大眾運輸就不用，另外因為全球局勢不穩定，除了台股已經創下多次高峰之外，七月上路的全新房地合一法規，亦不斷希望用政策方式來降低長久以來的高房價民怨，相較之下國內擁車成本比起先進國家來說相對低廉，所以可以見到的就是高級車買氣節節攀升，尤其在宣布全國升等三級防疫警戒之後尤其明顯。





疫苗普及與施打率，將關係到下半年台灣車市發展。





在國內已經邁向每掛牌四輛新車就超過一輛是高級車的門檻之後，可看見愈來愈多樣化的高級車消費模式，一方面近年高級品牌持續向下紮根、降低入主門檻，也正中國人下懷，畢竟有愈來愈多買家，在過去大半輩子節儉使用國產車之後，舊換新第一個想到的就是高級品牌，「升等」的購車文化習性反而對進口一般品牌造成擠壓效應。





Jimny 訂單消化仍未完成，上半年掛牌 1656 輛成為品牌最強大產品。



去年原廠受疫情影響，福斯乘用車品牌在延後新車上市之際，上半年銷售表現仍以 Tiguan 表現最為突出。



再則，由 Tesla 所帶起的電動車熱潮，再度讓第一波普及的電動車全數都是高級品牌（唯有中華菱利、Nissan Leaf 除外），一般品牌在電動車領域因為成本結構與油車迥異，所以在價差無法佔有優勢，加上政府不願意比照其他國家投入基礎設施，僅能仰賴民間能量來求生存，預計最快也要明年才能進一步擴增設備普及率，不然像台灣這樣先天上相當適合發展新能源汽車的環境，卻因政策加上突如其來的疫情影響而停滯，寄望未來台灣民眾也可以真正享受到新能源技術的好處，也希望國產車業者可以進一步發展出更具遠見的新能源車發展模式，才是全民之福。



因應裕隆集團改革與轉型，納智捷上半年僅靠 URX 獨撐大局，寄望未來轉型智慧電動車，可讓台灣自主汽車發展引出一條新路。



今年上半年電動車市佔率終於來到 1.6％，但國產車不能只靠掛牌 11 輛的中華菱利純電版，國產車業者需要更積極突圍轉型，才不會在智慧電動車浪潮中被淹沒。



無論是幾級防疫警戒，台灣車市發展將無法避免與 Covid-19 共存。

來源：《車訊網》

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