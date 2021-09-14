承業醫國內外布局報捷 營運將逐步好轉

承業醫 (4164-TW) 國內、外布局已見成效，位於竹科的電子束滅菌工廠正式動工，未來將提供醫療器材滅菌服務，加上高端醫療設備將陸續認列營收；而海外市場近期也打入印尼，與兩家癌症中心合作，明年將啟動裝機，營運有望逐步好轉。

國內市場方面，承業醫位於竹科銅鑼園區的電子束滅菌工廠，下半年正式動工，將配置比利時 IBA 製造的光子照射滅菌與電子照射滅菌系統，未來將提供醫療器材、食品等民生相關領域滅菌服務。

另外，看準醫療運用大數據、人工智慧趨勢，將韓國醫療科技品牌 Vuno 開發的 AI 醫療影像判讀軟體導入台灣，該產品可自動分析胸部 X 光影像，偵測可疑病灶及位置，輔助醫師進行醫療診斷，近期已取得國內醫療器材許可證，將啟動銷售。

海外市場方面，承業醫今年新增兩家中國醫院，提供院內癌症中心醫務管理及設備服務，陸續有營收貢獻，近期也與印尼兩家醫院合作，共同建置癌症中心，目前正在進行施工作業，預計明年將啟動裝機。

展望後市，承業醫表示，隨著經營策略逐步到位，營運走出疫情影響的低谷後，在高端科技醫療設備接獲多家大型醫院採購意願、北醫質子機業務年底裝機完工後，第四季將進入案件驗收認列旺季，明年營運也有望逐步好轉。