台睿申請在台肝癌合併療法臨床 未來擬啟動國際授權

台睿 (6580-TE) 今 (10) 日公告，研發中新藥 CVM-1118，向食藥署 (TFDA) 申請晚期肝癌藥物合併治療的二期臨床試驗，待二期試驗完成後，擬授權國際大藥廠再進行三期試驗。

台睿向 TFDA 提出 CVM-1118 與 Nivolumab(保疾伏) 併用，治療晚期無法手術切除肝癌的臨床二期試驗，預計收案 95 人；CVM-1118 為抑制腫瘤生長與抑制癌細胞類管道形成的新藥、保疾伏則為免疫球蛋白單株抗體的上市藥物。

台睿開發的 CVM-1118 正在執行治療晚期肝癌及晚期神經內分泌腫瘤的人體二期臨床試驗，以及緩釋劑型一期臨床試驗，如今再申請新一項臨床試驗。

台睿指出，據 EvaluatePharm 公司調查，2018 年癌症用藥市場達 1238 億美元，預估 2024 年將達 2366 億美元，年複合成長率為 11.4%；據 Market Data Forecast 資料顯示，全球肝癌治療市場規模，從 2020 年的 6.8 億美元，2025 年將成長至 10.5 億美元，年複合成長率也有 9.1%。

台睿其他新藥開發進度方面，以敗血症藥物 Rexis(瑞克西) 進度最快，原預期會受疫情影響、收案會延遲到明年中才完成，不過醫學中心如南部中心，對此藥物開發案相當積極，因此並未受疫情影響，提前至今年 7 月底完成 330 人收案。

該試驗預期明年農曆春節前後解盲，力拚 2023 年取得藥證成為全球首個上市的抗敗血病新藥。