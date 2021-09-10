〈紐約匯市〉美元隨殖利率走低 ECB預告Q4適度縮減購債 歐元攀高

美元對主要貨幣周四 (9 日) 走軟，由於美國財政部標售 30 年期公債出現強勁需求、美國公債殖利率下滑，導致美元欲振乏力。歐元則因歐洲央行 (ECB) 宣布將縮減購債而受到鼓舞。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.23% 至 92.47，但仍高於上周五觸及的一個月低點。

美元本周走勢大部分時間隨著殖利率起伏。美國財政部預定本周總計標售 1,200 億美元公債，最後一筆 240 億美元的 30 年公債在周四完成後，美國 10 年期和 30 年期公債殖利率下滑，10 年期殖利率盤中最低觸及 1.287%，30 年期殖利率最低報 1.885%。

投資人高度關注聯準會 (Fed) 縮減資產負債表時機，芝加哥聯準銀行總裁 Charles Evans 周四表示，美國經濟「尚未走出困境」，雖然有強勁的成長和疫苗接種計畫，供應鏈和勞動力市場瓶頸等挑戰仍存在。

不過 Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 說，疲弱的 8 月非農就業報告不至於讓 Fed 取消年底前縮減購債的打算。

美國勞工部周四公布，上周初領失業救濟金人數下滑到近 18 個月低點，這進一步證實美國就業市場的動能因為缺工受影響，並非企業招募人力需求減弱。

歐元兌美元升值 0.11% 至 1.1828 美元。ECB 周四決議維持三大利率不變，表示第 4 季起「適度」放緩「疫情緊急購債計畫」(PEPP) 的步調，但強調此舉不等於縮減對經濟的支持。

ECB 目前每月購債 800 億歐元，周四並未說明接下來將縮減的幅度，市場預估可能每月購買金額可能減少為 400 億至 700 億歐元之間。

道明證券分析師說：「ECB 決策大致符合市場預期。展望未來，焦點在於 ECB 怎麼定義『適度』，如果每月規模低於 600 億歐元，將是偏空訊息。」

英鎊周四回升，結束三連貶頹勢，幾乎收復近日失土，主因在於英國議員表態支持首相強生的加稅措施，且英國央行 (BOE) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 表示，考慮升息的最低門檻已經達到。

英鎊兌美元上揚 0.49% 至 1.3983 美元，從周三觸及的兩周低點回升。

強生周二宣布增稅，目的在支應醫療支出和社福措施。加稅理論上可以減輕 BOE 收緊貨幣政策的壓力，卻可能拖慢經濟復甦，對此分析師認為加稅對經濟成長影響有限，而且醫療保健是英國遲早要解決的問題。

比特幣力拚反彈，紐約尾盤上漲 1.28% 至 46,680 美元。

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