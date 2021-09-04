非農就業大降溫 Fed 9月縮減購債幾乎已不可能 11月或許也有變數

美國 8 月非農就業報告增幅大幅縮小，幾乎排除了聯準會 (Fed) 在 9 月 21 日到 22 日會議上縮減購債的可能性，並讓投資人把目光投向 11 月的例行會議。

美國勞工部周五 (3 日) 公布 8 月非農就業新增 23.5 萬人，遠遜於市場預期的 72.8 萬人，是今年 1 月以來最小增幅，凸顯 Delta 變種病毒擴散、企業招募降溫的問題。原本強勁復甦的休閒和飯店業，就業幾乎停滯。

8 月工資月增率 0.6%，年增率 4.3%，和 7 月相比都加速上揚，每周平均工時保持在 34.7 小時。失業率從 5.4% 下降到 5.2%，符合市場預期。此外，7 月非農就業新增人數上修為 105 萬人。

Fed 雖然不至於完全停止年底前啟動減碼的打算，卻將牽動縮減購債的時機和規模，政策前景變複雜。

曾任 Fed 經濟學家的 Julia Coronado 說：「這份報告導致 9 月 (縮減購債) 從檯面上消失了。我們的基本假設仍是 Fed 將在年底前縮減購債，未來幾個月的數據將是決定何時宣布減碼、以什麼速度減碼的關鍵。」

她認為，以 Fed 希望讓就業和通膨達到「實質進一步進展」的條件來看，加上疫情升溫導致聘僱降溫，Fed 如今較可能在 11 月或 12 月啟動縮減購債。

根據聯邦公開市場委員會 (FOMC)7 月會議紀錄，多數官員同意在年底前開始縮減每月 1200 億美元購債計畫，是合宜之舉。而從 Fed 主席鮑爾在 8 月底的全球央行年會的發言來看，他顯然並不急於採取行動。

休閒飯店業 8 月新增就業掛零

報告顯示，整個休閒和飯店業 8 月的非農就業新增人數掛零，食品服務業就業人數甚至減少 4.2 萬，凸顯變種病毒帶來的衝擊。一名在德州經營披薩餐廳的老闆說：「人們就是不來應徵。我們向來只有找不到合適人才的問題，卻從來沒碰過找不到人的窘境。」

美國休閒旅遊業 8 月新增就業掛零，餐廳服務領域減少。圖：AFP

同樣曾為 Fed 經濟學家的 Cornerstone Macro 合夥人 Robert Perli 說：「一些原本想盡快縮減購債的 FOMC 成員，可能在措辭方面軟化一些。」

此外，8 月勞動參與率 (獲聘或謀職中美國人占比) 持平在 61.7%，25-54 歲女性勞參率小幅下滑，凸顯兒童照料和病毒擴散的問題仍未獲得解決，讓原本期待情況到 9 月就能緩解的經濟學家和家長希望落空。

11 月宣布減碼？

雖然鷹派色彩鮮明的官員可能對工資通膨表達擔憂，但 Fed 主席鮑爾已經在公開場合淡化這些顧慮。

市場如今把焦點轉向 Fed 預定 11 月 2 到 3 日舉行的會議，但和 9 月會議相比，屆時 Fed 官員能掌握到的資訊只多了 10 月一份非農就業報告。9 月會議過後，Fed 到年底前剩下 11 月和 12 月兩場例行會議。

美國銀行經濟學家說：「我們認為 11 月宣布縮減購債的可能性仍存在，但前提是就業數據能夠反彈，證明勞動力市場的疲軟——主要受 Delta 病毒影響——是暫時性的。」