〈美股盤後〉8月非農大爆冷！聯電ADR漲逾6% 道瓊標普收黑

Delta 變種病毒促使新冠疫情反撲，連帶拖累經濟復甦，繼 8 月 ADP 新增就業遠低於預期後，週五 (4 日) 美 8 月非農就業數據亦大爆冷，促使美元下跌、黃金上漲、十年期美債殖利率攀升，道瓊、標普指數均出現小幅下跌。

蘋果、Nvidia 等科技股支持下，那指週五微幅收紅 0.21%，創 2021 年第 35 個收盤新高記錄。那指本週上漲 0.21%，標普週漲幅為 0.6%，道瓊週跌 0.24%。

數據方面，美國勞工部週五 (3 日) 公布 8 月非農新增就業 23.5 萬人，遠遜市場預期，創今年 1 月以來最差表現，失業率則降至疫情爆發以來新低，報 5.2%，符合市場預期。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾曾多次強調，Fed 開始縮減購債 (Taper) 前，需要看到有更強勁的就業數據，而令人失望的非農就業報告可能會改變 Fed 對 QE 退場時間的預期。

政經消息方面，參議院民主黨議員曼欽 (Joe Manchin) 週四要求對美國總統拜登的經濟議程「按下暫停鍵」，戰略性擱置 3.5 兆美元的預算法案，因為他希望優先關注高通膨、阿富汗撤軍造成的國家不確定等議題。

對此，美國總統拜登週五敦促國會通過 3.5 兆美元的預算案和 1 兆美元的跨黨派基礎建設法案，以推動美國經濟成長，創造良好的就業機會。

拜登強調，美國正試圖走出新冠陰霾之際，這些投資不是短期刺激，最主要的在創造美國長期繁榮。

週五外媒引述消息人士報導，民主黨員正考慮一系列針對企業或富人徵稅的提案，包括對企業高管、庫藏股等項目徵稅，旨為一項涵蓋從兒童保育、教育和其他社會項目等各方面的 3.5 兆美元預算案買單。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.19 億例，死亡數突破 454 萬例。美國累計確診超過 3964 萬例，累計死亡數超過 64.4 萬。印度累計確診超過 3290 萬例，巴西累計確診 2083 萬例。

週五 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 74.73 點，或 0.21%，收 35,369.09 點。

那斯達克上漲 32.34 點，或 0.21%，收 15,363.52 點。

標普 500 指數下跌 1.52 點，或 0.03%，收 4,535.43 點。

費城半導體指數上漲 19.6 點，或 0.57%，收 3,430.9 點。

標普 11 大板塊僅 5 大板塊收紅，資訊科技、通訊服務和醫療保健板塊領漲，公用事業、材料和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.42%；臉書 (FB-US) 漲 0.26%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.43%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.0033%。

道瓊成分股多收黑。美國運通 (AXP-US) 下跌 1.70%；波音 (BA-US) 下跌 1.20%；Honeywell (HON-US) 下跌 1.13%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.95%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.11%。

費半成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 跌 0.41%；AMD (AMD-US) 漲 0.66%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.03%；美光 (MU-US) 跌 0.24%；高通 (QCOM-US) 跌 0.34%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 2.00%。

台股 ADR 盡揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.63%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.81%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.42% 至每股 154.30 美元，續寫歷史新高紀錄。諸如 Wedbush 等多家華爾街投行預測，蘋果 iPhone 13 將迎來強勁的市場需求。

Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.00% 至每股 228.43 美元。由於 Nvidia 不斷增長的資料中心和軟體領域，Jefferies 將該公司目標價從 233 美元大幅上修至 260 美元。

威騰電子 (WDC-US) 下跌 0.37% 至每股 61.41 美元。快閃記憶體大廠鎧俠傳出有意重啟 IPO 計劃，而非與威騰電子 (WDC-US) 進行股權合併，與此同時，日本經濟產業省對威騰電子併購鎧俠的態度似乎正軟化。

滴滴 (DIDI-US) 上漲 2.38% 至每股 9.02 美元，本週其漲幅近 10%。市場傳出北京市政府提議讓國企入股滴滴。消息人士透露，北京市文旅業巨頭首旅集團旗下子公司首汽集團將聯合其他國企，參與對滴滴的入股等工作。

特斯拉 (TSLA-US) 收漲 0.16% 至 733.57 美元。儘管來自福特、通用汽車和豐田的電動汽車湧現，方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 持續看多特斯拉，她認為特斯拉目標價上看每股 3,000 美元，主因是特斯拉市占率自 2017 年起持續大幅提升。

經濟數據

美國 8 月新增非農就業報 23.5 萬人，預期 78.7 萬人，前值自 94.3 萬人上調至 105.3 萬人

美國 8 月失業率報 5.2%，預期 5.2%，前值 5.4%

美國 8 月平均每週工時報 34.7 小時，預期 34.8 小時，前值 34.8 小時

美國 8 月平均每小時薪資年增率報 4.3%，預期 4.0%，前值 4.0%

美國 8 月平均每小時薪資月增率報 0.6％，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 8 月勞動參與率報 61.7％，前值 61.7%

美國 8 月 Markit 服務業 PMI 終值報 55.1，預期 55.2，前值 55.2

美國 8 月 ISM 非製造業 PMI 報 61.7，預期 62.0，前值 64.1

華爾街分析

State Street Global Advisors 策略師 Michael Arone 表示，非農數字令人非常失望，很明顯，Delta 變種病毒對今夏經濟產生負面影響。

Michael Arone 稱，休閒與飯店業沒有增加任何工作淨新增就業為零，而零售業和餐飲業分別大幅裁員。投資者將得出結論，也許這將使 Fed 進一步推遲縮減購債的時間，市場可能對此沒有意見。

ZEGA Financial 執行長 Jay Pestrichelli 表示，最終，疲軟的就業報告將減輕 Fed 縮減市場支持力度的壓力。對投資者來說，這可能是好消息，至少在短期內是這樣。

鉅亨溫馨提醒，下週一 (6 日) 美國股市因勞工節假期休市一天

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主