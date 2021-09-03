〈美股早盤〉非農意外遠遜預期 三大指數小幅低開、道瓊跌百點

因 Delta 變種病毒肆虐，美國最新非農顯著落後預期，疲軟數據更引發市場對經濟復甦放緩的擔憂，美股三大指數週五 (3 日) 小幅低開。截稿前，道瓊工業指數跌逾百點或 0.3％，那斯達克綜合指數跌 0.25%，標普 500 指數跌 0.2％，費半則漲 0.4%。

非農報告公布後，美債與美元指數齊跌。截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.327％，美元指數跌至 92.03，金價則躍升至 4 週高點。

長債殖利率雖揚，高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 等銀行股開盤仍漲跌不一，對經濟復甦較敏感的工業股如 3M(MMM-US) 和波音 (BA-US) 則小幅下跌。

美國 8 月非農新增就業 23.5 萬人，與市場預期的 78 萬人差距甚大，7 月數據則上修至 105.3 萬人，不過，失業率自 5.4% 降至 5.2%，符合預期，並創疫情爆發以新低。

稍後將發布 8 月 ISM 非製造業 PMI 與 Markit 服務業 PMI，市場將繼續關注美國服務業活動的最新動向。

政策消息面，因擔憂通膨升溫和國家債台高築，美參議院民主黨議員曼欽 (Joe Manchin) 週四呼籲戰略性擱置 3.5 億美元的預算法案，將規模調降至美國人可負擔且必須支出的規模，為民主黨在未來幾週通過預算案帶來阻力。

截至台北時間週五 (3 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 109.25 點或 - 0.31%，暫報 35334.57 點

那斯達克綜合指數下跌 37.96 點或 - 0.25%，暫報 15293.22 點

標普 500 指數下跌 10.50 點或 - 0.23%，暫報 4526.45 點

費半上漲 14.36 點或 0.42%，暫報 3425.68 點

台積電 ADR 上漲 1.21% 至每股 122.25 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.327%

紐約輕原油下跌 0.06％ 至每桶 69.95 美元

布蘭特原油上漲 0.15% 至每桶 73.14 美元

黃金上漲 0.83% 至每盎司 1826.50 美元

美元指數下跌至 92.03

道瓊工業指數日線圖 (圖：AFP)

焦點個股：

滴滴 (DIDI-US) 早盤上漲 3.86％，至 9.15 美元。

彭博稍早報導，消息人士透露，北京市政府正在考慮讓國營企業入股滴滴出行，傳出可能採取黃金股方式，來取得對該公司的控制權，但目前僅為初步提議，且收購規模還不確定。

PagerDuty(PD-US) 早盤上漲 12.84％，至 49.99 美元。

這家軟體開發生產工具平台週四盤後公布優異的 Q2 營收，虧損幅度也小於市場預期，且 Q3 收入前景看好。

慧與科技 (HPE-US) 早盤上漲 1.17％，至 15.57 美元。

慧與科技週四盤後公布 2021 會計年度 Q3 財報優於市場預估，但預期公司將持續供應鏈限制拖累，Q4 財務展望較為失色。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月新增非農就業報 23.5 萬人，預期 78.7 萬人，前值自 94.3 萬人上調至 105.3 萬人

美國 8 月失業率報 5.2%，預期 5.2%，前值 5.4%

美國 8 月平均每週工時報 34.7 小時，預期 34.8 小時，前值 34.8 小時

美國 8 月平均每小時薪資年增率報 4.3%，預期 4.0%，前值 4.0%

美國 8 月平均每小時薪資月增率報 0.6％，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 8 月勞動參與率報 61.7％，前值 61.7%

美 8 月非農新增就業遠遜預期，並創 7 個月新低 (圖：Zerohedge)

台北時間 21:45 公布美國 8 月 Markit 服務業 PMI，預期 55.2，前值 55.2

台北時間 21:45 公布美國 8 月 Markit 綜合 PMI，前值 55.4

台北時間 22:00 公布美國 8 月 ISM 非製造業 PMI，預期 62.0，前值 64.1

華爾街分析：

Spartan Capital Securities 首席經濟學家 Peter Cardillo 表示，遠遜預期的非農數據並沒有為 Fed 帶來壓力，要求後者宣布縮減購債，從他的角度來看，他認為就業主要受到疫情升溫和服務業疲軟影響。

Belpointe Asset Management 首席策略師 David Nelson 說：「我們知道現在正處於成長高峰，問題不在於增長力道是否放緩，而是會放緩到什麼程度，若可持續 GDP 增長率放緩至 3%，那我可以接受。」