伊爾艾朗：8月非農就業大爆冷門 Fed面臨解讀挑戰

備受矚目的 8 月非農就業報告顯示勞動力市場復甦減速，意外大爆冷門，似乎將拖慢聯準會 (Fed) 啟動縮減購債的時機，安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，這些數據有很大的解讀空間，並凸顯疫後的美國經濟依然充滿不確定性。

伊爾艾朗在彭博專欄中，整體出幾個重要數據：

8 月非農就業新增 23.5 萬人，遠低於市場預測中位數 73.3 萬人。但預測區間最高值和最低值落差很大，實際人數甚至未達到預測區間最低值。

前幾個月的新增人數上修 (7 月從原公布的 94.3 萬人修正為 105 萬人)，三個月平均新增 75 萬人，6 月和 7 月合計創造 200 萬就業。

8 月就業人數低迷，但失業率下降、工資上漲。失業率減少 0.2 個百分點至 5.2%，每小時平均工資從 7 月的 0.4% 增加到 0.6%，增幅大於市場預期。

整體勞動參與率持平在 61.7%，但美國因疫情失去工作的人仍有 700 萬尚未回到勞動力市場。

白人勞參率從 4.8% 下降到 4.5%，黑人從 8.2% 上升到 8.8%。

他指出，非農報告有一些指標——如休閒、飯店和零售業聘僱——反映 Delta 病毒造成的影響，但因為好幾個月的平均值依然強勁，可以把整體新增人數在內的多項指標視為暫時性的「雜音」。

但這些數據也為更多結構性和長期性解釋提供空間，並凸顯經濟前景變得更困難。

例如，美國勞工部統計局的「職位空缺和勞動力流動調查」(JOLTS，Job Openings and Labor Turnover Survey) 顯示，勞動力市場供給充沛，卻無法滿足企業需求殷切，有超過 1000 萬個職位空缺等待人力填補。

此問題可能出在謀職者一身技能不符企業需求、經濟朝勞力密集度低的產業演進、人員流動等因素。再加上調查顯示許多企業的輸入成本上漲、定價能力提高，都讓美國經濟面臨更高的「停滯性通膨」(stagflationary) 壓力。

伊爾艾朗說，分析師和決策官員必須從眾多數據中理出頭緒。如果 Fed 想依賴市場訊號來解讀，大部分資產類別的反應解讀非農就業結果是失常的、暫時的現象，但市場訊號本身早已因為 Fed 的干預措施受到嚴重扭曲。

Fed 正面臨解讀數據的挑戰，尤其是在考慮逐漸縮減購債計畫的此時。8 月就業報告不但沒有釐清現實，還讓採用新政策架構的 Fed 更為困惑 (因為新架構旨在依據已經發生的結果、而非預測行事)，立場各異的官員將尋找有利證據，證明自己的論點站得住腳。

伊爾艾朗說，負責貨幣決策的聯邦公開市場委員會 (FOMC)，因為組成人員的結構性問題，可能把宣布縮減購債的時間點從 9 月推遲到 12 月，代表實際採取行動的時間點可能從今年延後到 2022 年，但這也將為金融市場提供更長期的大量流動性支持。他呼籲 Fed，應該從更平衡的角度評估風險和未來的機會。

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