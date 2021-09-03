特斯拉計畫2023年推2.5萬美元新電動車 將不配備方向盤

據外媒報導，美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 向員工表示，特斯拉目標在 2023 年發布先前宣布的定價 25,000 美元的電動車，馬斯克也暗示，該款車輛可能不會配備方向盤。

在去年的特斯拉電池日，馬斯克曾宣布特斯拉將生產定價 25000 美元的電動車，他在當時表示，要能夠達到這樣低的售價，必須要使用到特斯拉的新電池，並且改進電池製造技術才能實現，新電池成本有望降低 50% 以上。

報導中表示，這款 25000 萬美元的新電動車將名為「Tesla Model 2」，是新型掀背式車款。特斯拉計劃在中國上海超級工廠製造該款車輛，並銷往全球。

先前有知情人士表示，由於缺乏關鍵晶片，特斯拉中國廠的部分生產線在 8 月份曾經停工了大約 4 天。另有知情人士表示，短缺可能與電子控制單元 (ECU) 有關，導致特斯拉 Model Y 運動型多功能車跨界車的生產延遲。不過，目前生產線已恢復正常。

過去一年，晶片短缺的問題打擊了許多產業。疫情相關的防疫封鎖措施，提振了市場對電子產品的需求，晶片供不應求，許多產業因零件短缺供應鏈被迫中斷，產量也受到限制。

在今年 7 月份，特斯拉向中國和海外市場共交付了約 33000 輛電動車。由於港口積壓和暴風雪的影響，特斯拉在 2 月份曾停止美國汽車裝配廠的部分產線近 2 週的時間。