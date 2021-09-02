歐洲央行QE何時退場？經濟學家這樣看

就在聯準會 (Fed) 暗示年底前有望縮減購債之際，外界同樣相當關注的，還有大西洋另一側的歐洲央行 (ECB)。幾位經濟學家預計，隨著歐洲經濟漸好轉，ECB 將於年底宣布收緊疫情相關刺激措施。

即使 ECB 將於 9 月 9 日召開利率會議，分析人士認為，央行可能再過幾個月才會宣布縮減疫情期間實施的刺激措施，安盛投資管理 (AXA IM) 首席經濟學家 Gilles Moëc 便預計，ECB 會在 12 月採取行動，因為他們需要更多時間來做出新的預測。

除了給出新的預測，野村 (Nomura) 歐洲經濟學家 Chiara Zangarelli 表示，ECB 可能也想要觀察未來幾個月疫情對經濟的影響。

根據 ECB 首席經濟學家 Philip Lane 上週受訪內容，他認為 9 月下決定為時過早，可能還需要花費幾個月的時間，與此同時，市場正將焦點放在歐元區關鍵經濟數據，試圖從中找出央行的政策方向。

ECB 首席經濟學家 Philip Lane (圖：AFP)

在疫苗接種率提升和放寬防疫限制之下，歐洲統計局 (Eurostat) 週二 (31 日) 公布歐元區 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3%，創下十年新高，ECB 此前預計，今年 CPI 將受暫時性因素影響而大幅上升。

PEPP&APP 退場時機

去年疫情爆發後，ECB 祭出疫情緊急購債計畫 (PEPP) 來提振歐元區經濟，預計明年 3 月退場，總計規模達 1.85 兆歐元。

花旗 (Citigroup) 歐洲經濟學家 Guillaume Menuet 認為，無論是否大幅削減 PEPP 規模，他認為退出時機還不成熟，預計直到 Q4 前，央行都將維持高水平的 PEPP 購債，並在明年 Q1 開始縮減。

安盛經濟學家 Moëc 則預計，PEPP 將按計劃於明年 3 月劃下句點，既使疫情在這段期間突然惡化，延長實施 PEPP 的門檻仍太高。

除 PEPP 外，ECB 還保留疫情爆發前每月購債 200 億歐元的資產購買計劃 (APP)，不過關於 APP 何時退場，ECB 首席經濟學家 Lane 上週稱退場的條件並不存在。

野村經濟學家 Zangarelli 認為，一旦 PEPP 結束，ECB 可能會擴大 APP 規模，預計相關細節將於 12 月會議公布。

貝倫貝格銀行 (Berenberg) 經濟學家 Salomon Fiedler 則稱，APP 可能會延續至 2023 年，且 ECB 將在當年 Q4 進行首度升息。