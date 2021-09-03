MLCC大廠村田 砸約160億日圓併購美國Eta Wireless

據《日本經濟新聞》3 日 (週五) 報導，日本生產 MLCC 等零組件的電子大廠村田製作所 (Murata)(6981-JP) 已併購了美國 Eta Wireless，花費約 160 億日圓。Eta Wireless 擁有智慧型手機的省電技術，由於當前的 5G 設備耗電量較大，對於村田而言可望藉由相關技術的取得來強化產品競爭力。

村田製作所打算於數年之內，在通訊產品當中導入 Eta Wireless 的相關技術、以用來提升能效，並且應用在下一代 6G 無線通訊的技術研發。

Eta Wireless 的技術，可讓智慧型手機和平板電腦等裝置所使用的訊號發射器、能有更好的電源效率。而除了獨門的 IC 之外，該公司所提供的技術還可改善電子迴路當中的電壓控制效率。

對於智慧型手機而言，顯示器面板和中央處理器 (CPU) 是最耗電的零件，再來就是數據通訊時的電力消耗；而透過節能化技術，可延長智慧型手機的使用時間。

無線傳輸若使用較高頻段，電力消耗也會隨之增加。而由於 5G 行動通訊的發展，使得「毫米波」這類採用高頻頻段的無線通訊技術走向普及，再加上智慧型手機的高性能化，也都讓電力消耗不斷增加。

雖然加大手機的電池容量可延長使用時間，不過缺點是手機也會變得更大、更重。正因為如此，電子零組件的節能化需求也愈受重視。