〈 紐約匯市〉美初領失業金人數優於預期 美元走軟 歐元升至近一個月高點

美元周四（2 日）在就業市場數據公布後走軟，歐洲央行 (ECB) 官員發表鷹派言論後，歐元兌美元匯率維持在近一個月高點。

紐約尾盤，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.158% 至 92.363，此前曾跌至 8 月 6 日以來最低水準 92.333。

美國上周初領失業金人數減少，失業人數降至 24 年來最低水準，暗示勞動力市場正在持續復甦。近幾周新冠疫情不斷升溫引發大眾擔憂，經濟復甦停滯恐拖慢聯準會（Fed）撤回大規模的刺激計畫。

BDSwiss 投資研究主管 Marshall Gittler 說：「這和我們最近看到的情況差不多。儘管初領失業金人數優於預期，但仍不足以改變當前的形勢、縮減購債的步調與對 8 月非農數據的看法。周五揭曉的非農數據將落在預估範圍內。」

路透預估周五（4 日）公布的 8 非農就業報告，就業人數將增加 75 萬人，失業率將從 5.4% 降至 5.2%。

近來由於 Fed 政策走向的不確定性，美元走勢低迷。Fed 主席鮑爾上周表示，儘管可能在今年開始縮減購債，但並不急於進行。Gittler 說：「無論如何，就業人數都必須遠遠超出預期，Fed 官員才會做出改變。」

其他數據顯示，美國 7 月新訂單指數增加，儘管供應受限且支出趨勢從商品轉向服務，但企業對設備的支出仍保持強勢。

相較之下，本周稍早公布的數據顯示，8 月歐元區通膨率上升 3%，推動歐元升至 1.862 美元，為 8 月 4 日以來最高紀錄。

此外，近期奧地利央行總裁 Robert Holzmann 與德國央行總裁 Jens Weidman 在內等 ECB 鷹派人士近期言論，也推動歐元走高。ECB 將於 9 月 9 日召開利率會議。

截至周五（3 日) 台灣時間約 6:00 價格：