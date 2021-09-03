〈能源盤後〉美政府、Delta均未動搖OPEC+計畫 美庫存又大減 WTI原油登1月高點

週四 (2 日) 交易，儘管 OPEC + 決定不改變逐步增產的計畫，原油期貨價格仍大漲，WTI 原油期貨價格登上一個月高點，係因近期數據顯示，美國原油庫存大降。

一些分析師本以為，OPEC + 可能因考量 Delta 變種病毒激化疫情、削弱需求，而考慮推遲放緩解除產量限制的計畫。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，這走勢是典型的「謠言中買進、成事實出脫」（buy the rumor, sell the news）。

OPEC + 週三宣布，將堅持執行 7 月達成的計畫，即自 8 月起每月增加 40 萬桶 / 日原油產量。

Richey 表示，儘管美政府施加壓力，希望 OPEC + 增產以降低油價，但 OPEC + 仍不為所動，「加上 OPEC + 領導層重申穩定市場條件的承諾和未來政策決定的靈活性，以確保實現這一目標，助使油價在會議後反彈上漲。」

Richey 表示，「EIA 公布商用原油庫存大減，以及週四公布的每週失業救濟請領人數創下疫情大爆發以來新低，可能也讓能源市場吹起了順風。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.40 美元或 2%，收每桶 69.99 美元，根據道瓊市場數據，此為最近月 WTI 原油期貨價格 8 月 3 日以來最高收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.44 美元或 2%，收每桶 73.03 美元，3 日來首次收高。

在 OPEC + 做出照計畫進行的決定後，凱投宏觀首席經濟學家 Caroline Bain 表示，此舉可能導致明年初全球供應過剩，並對 Brent 原油價格構成壓力。

然而，市場參與者表示，週三公佈的美國石油供應數據具有支撐作用。

美國 EIA 週三公布，上週 (8/27 止) 美國原油庫存下降 720 萬桶，此前原油庫存已連續 3 週下降，且下降程度超越分析師預期 60%。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國原油庫存下降 440 萬桶。

然而，EIA 週三報告也指出，上週汽油庫存增加 130 萬桶、蒸餾油庫存減少 170 萬桶。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，汽油供應量「可能不會維持這樣的趨勢」，因此趨勢乃因應美國勞動節假期接近，以及 Colonial Pipeline 輸油管道的暫時關閉，可能會影響本週的數據，本週石油供應數據將在下週四發布，因勞動節而較平常推遲一日。

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格上漲 2.5% ，收近每加侖 2.16 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.8%，收每加侖 2.17 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 4.64 美元，連 6 日上漲並再創 2018 年 11 月以來最高水準。

EIA 週四報告，上週 (8/27 止) 美國天然氣供應量增加 200 億立方英呎，根據 S&P Global Platts 調查，符合分析師平均預期。

根據 EIA 數據，庫存供應量仍低於一年前與 5 年平均水準。根據美國安全與環境執法局週三的數據，墨西哥灣地區因艾達颶風的衝擊，估計 83.21% 的天然氣生產仍處於關閉狀態。