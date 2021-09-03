財新8月中國服務業PMI大跌至46.7 不如預期 16個月首度衰退

周五 (3 日) 財新公布 8 月中國服務業 PMI 46.7，預期 51.3，前期 54.9。8 月份中國服務業 PMI 是自 2020 年 5 月以來首度跌落至衰退區間。中國 8 月財新綜合 PMI 47.2，前期 53.1。

資料來源: 財新

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8 月製造業、服務業景氣度雙雙下滑，特別是服務業受影響更大。市場供給下降，需求及出口均面臨壓力。就業市場略有緊縮，通膨壓力較大。中國經濟下滑壓力仍大，做好防疫，維持就業市場穩定，穩定物價，仍需各方面統籌兼顧。

由於新冠疫情在中國多地爆發，8 月服務業景氣明顯下挫，供給、需求、就業等指標均跌至衰退區間，顯示服務業出現實質性緊縮。

財新表示疫情的反彈影響服務業的正常營運，8 月服務業供給、需求出現不同程度衰退。生產指數和新訂單指數 16 個月以來首度低於榮枯線，其中供給較需求緊縮幅度更大。

據受訪企業反映，新訂單指數下降的主要原因是疫情及相關防疫措施壓抑顧客需求。服務業新出口訂單指數維持在臨界點附近，顯示出口整體保持穩定，部分企業表示海外疫情反彈，抑制國外客戶需求。

供需同時收縮，導致 8 月服務業就業情況有所惡化，三個月來第二次出現衰退，但幅度不大。受到勞動力緊縮和疫情干擾，服務業積壓業務量連續第二個月呈上升趨勢，但積壓率較 7 月有所放緩。

服務業投入品價格持續上升，銷售價格略微下滑，但通膨壓力仍在。8 月服務業投入價格指數繼續位於擴張區間，但上升幅度減弱，為 2020 年 9 月後次低。投入成本上揚，原因包括勞工成本上升和疫情導致的運費上升。服務業銷售價格指數曾在 7 月明顯上升，8 月降至緊縮區間，但降幅有限，顯示疫情導致的市場需求疲弱限制企業議價空間。

調查顯示，市場對未來一年依然保持樂觀態度，但服務業經營預期指數較 7 月有所下滑，而受訪企業希望疫情能夠快速得到控制。

