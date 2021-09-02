台股上看21,000點 晶圓、光學、IC相關股全力衝刺？

萬寶投顧陳子榕指出，進入 9 月，電子族群擔任主流態勢越趨明顯，電子股成交比重維持 5 成之上，半導體成交比重也逾 36％，半導體市況熱絡，需求遠遠大於供給，許多產能早已被客戶包下，新擴增的產能最快也要等到 2022 年底之後才會陸續導入。



台積電 (2330-TW) 這一波股價從 551 元回升已經漲逾 11％，聯電 (2303-TW) 則來到 64.5 元，創近 21 年來新高，市值更突破 8,000 億元，躍居台股第七大。聯電 11 月起再調漲產品價格，驅動晶片漲 10％～15％、特殊高壓製程漲至少 10％，目前產能利用率 100％，第三季出貨量季增約 1％～2％，ASP 季增 6％，毛利率則挑戰 35％，半導體的需求和漲價效應，支撐明年成長動能無虞。



隨著電子消費旺季來臨，美國那斯達克指數再締新猷，蘋果股價也創新高，推升蘋果市值逾 2.5 兆美元，若從 5 月中旬波段低點 122.25 美元來看，至今蘋果已大漲 25.55％，符合技術面牛市定義，上一季蘋果營收 814 億美元，已經創了新高，本季新品上市股價還將有所表現，相關供應鏈股價也會跟著吃香喝辣。



據傳今年 iPhone 13 將支援低軌道衛星通訊，包括 Globalstar、Iridium Communication 都因為這個消息股價暴漲，如果訊息屬實，將首開全球智慧手機導入低軌道衛星通訊先例，並促使低軌道衛星拓展腳步加快，相關族群都要歡欣鼓舞。包括台揚 (2314-TW)、穩懋 (3105-TW)、啟碁 (6285-TW)、騰輝電子 - KY(6672-TW)、台光電 (2383-TW)、華通 (2313-TW)、群創 (3481-TW)。



萬寶投顧陳子榕指出，iPhone 13 今年最大亮點在鏡頭，玉晶光 (3406-TW) 今年除了拿到蘋果更多後置高階 7P 鏡頭訂單，前鏡頭的規格也由 5P 升級至 6P，營收可謂大進補；玉晶光 7 月營收已漸回溫，第三季整體營收則可望季增翻倍。玉晶光股價週三 (9/1) 帶量長紅，雖然面臨季線、年線雙重壓力，但三大法人開始同步進場佈局，隨著業績增溫股價將更有表現。請參考 8/31 < 光學雙雄發威 科技股仍為長投趨勢？>。



散熱模組廠雙鴻 (3324-TW) 同樣受惠蘋果新品拉貨，下半年毛利率將優於上半年，明年還會有 2％～3％成長幅度。8/26 為大家推薦後，股價漲了 19.5 元，漲幅 12％，雙鴻股價才剛帶量突破半年線，投信連續 8 日買超 832 張，後續仍可期待。



另外，8/31 才分享的世芯 - KY(3661-TW)，股價已從 669 元急漲至 746 元，漲幅 12％，股價線型持續轉強；8/24 分享的欣銓 (3264-TW) 股價更頻創新高，漲幅逾 21％，這是都是我精挑細選的優質好股。請參考 8/24 < 台股報復性反彈 這些股帶頭發動攻勢？>。

萬寶投顧陳子榕指出，這一波上漲外資反手買多，近 4 日連續買超台股 790 億元，加上歷年 9 月台股上漲居多，市場已經喊出年底前台股上看 21,000 點，雖然多頭氛圍樂觀，但個股表現差異仍大，佈局上仍要謹慎觀察，汰弱留強，嚴設停利停損，將資金留在真正會上漲的股票上才是致勝之道。



創意 (3443-TW) 與台積電緊密合作，包含 CoWoS、InFo 等技術，預估第三季營收表現將季增個位數，整體獲利也將優於上季，估今年每股盈餘可望站穩 10 元，明年重點則是放在新業務陸續進入量產，新業務佔營收的比重從去年 5％增至今年 20％，AI、5G 相關營收也都有所提升，營運也持續向上，籌碼集中有利股價推升。

光磊 (2340-TW) 旗下感測元件、發光元件、植物照明三大產品線持續供不應求，推升上半年 EPS 1.16 元，年增 127％；光磊感測元件在智能手表市佔已逾 5 成，下半年蘋果穿戴新品上市，加上光耦合器看漲，毛利率將優於上半年；光磊力拼轉型、積極開發次世代感測元件應用，將投入 8 億元建置高性能光耦元件所需機台及 CIM 升級、擴產，預估明年上半產能提升 30％，明年營收將有 30％～40％的成長空間。

臻鼎 - KY(4958-TW) 為全球 PCB 龍頭，受惠 HDI、IC 載板、Mini LED 市占增加，上半年合併營收 569.61 億元創同期新高，臻鼎 - KY 在 iPhone SLP 市占持續提升，蘋果新品已進入拉貨潮，加上新電池 FPCB 挹注，預估今年全年獲利將成長，扭轉過去兩年營運低迷，明年 EPS 更挑戰 11 元；臻鼎 - KY 今年資本支出提升至 143.17 億元，搶攻 AI、物聯網及車用市場，擴產效應也將於明年發酵。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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