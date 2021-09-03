操盤手看台股：IC設計並非通通有獎 如何選對股？

自 8/23 日台股出現日級別的日出線 (當日高點越過前一日高點) 反攻以來，指數反彈已超過 1200 點；如今經過連日的創高後，9/2 日台股出現這一波反彈以來首度日級別的日落線 (當日低點跌破前一日低點，且收盤確認)，當日 K 線收黑 K。短線上，由於出現日落訊號，大盤整理難免。對於一個操盤手而言，多次提到操作重心是在個股，而非大盤，台股多空要看「可操作性」；而可操作性的強弱，即在是否有資金持續流入特定族群，進而讓漲勢延續。這個持續流入的現象反應在盤面上，即是「漲停板家數」是否較先前明顯增加，然後這些漲停板的股票是否具有同一特徵、同一族群、或是同一概念等。

全球晶圓代工產能吃緊，繼台積電、聯電、世界先進等紛紛調漲代工價格後，根據韓國媒體報導，近日三星已通知客戶，將調漲晶圓代工價格 15%~20%，顯見市況之熱。對於 IC 設計業者而言，晶圓代工漲價代表成本上漲，能夠轉嫁給下游客戶才有實質效益，而能否轉嫁成功，關鍵在於下游產業的需求強弱。以面板業為例，隨著宅經濟需求緩步降溫，液晶面板報價在 8 月走跌後，市場預期 9 月跌勢更明顯，對此下游客戶自然不願意囤積高價面板庫存，進而相關的面板驅動 IC 當然也會受到衝擊，故這波大盤反彈，部分 IC 設計創高之際，面板驅動 IC 如敦泰、聯詠、天鈺等未見跟進反彈。

反而是一些需求看升的電子次產業，由於轉嫁成本能力較強，故相關族群不僅股價維持強勢，還有個股創下波段新高。例如高速傳輸產業，近年來，隨著傳輸的資料量越來越大，相關需求隨之升溫，許多 IC 設計業者積極卡位，如祥碩、譜瑞 - KY、創惟、威鋒電子、安格、偉詮電等，明年在高速傳輸市場滲透率可望提升下，營運將進一步升溫，可持續追蹤。當中的偉詮電 (2436-TW) 今年上半年 EPS 達 2.19 元，較去年同期 0.14 元大幅成長，7 月營收 3.4 億，創歷史新高，今年 10 月將調漲產品售價 15%，第 4 季營運看上，近年布局 USB-PD(電力傳輸) 快充 IC 有成，獲高通認證，受惠高速傳輸 USB4.0 時代來臨，產品需求可望加速上升，後續營運值得進一步追蹤。

時序進入 9 月，等於今年已經過了 2/3，市場關注的焦點也由今年逐漸轉到明年，故明年的轉機性或成長性，重要性將越來越高。以石英元件為例，在 5G 及車用應用增溫下，明年需求看增，如泰藝、台嘉碩、安碁、加高等，近日皆有資金進駐，後續可進一步追蹤。至於目前鋼鐵股及航運股呈現資金蹺蹺板，股價一漲一跌，顯示資金應是存量轉移，暫時沒有新資金流入，仍需時間整理，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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