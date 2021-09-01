蔡明彰觀點：聯電領先創高 接下來是誰？

今天報告的主題是「聯電領先創高 接下來是誰？」。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股雖自低點 16,248 點已經反彈 1,200 點，並站上季線，技術面呈現一波中期反彈，但量能萎縮了，大盤量價背離，說明多頭信心不足。

成交量萎縮有兩個原因，8 月 27 日新當沖警示上路，5 日均量從 3,763 億元降至目前 3,354 億元，證交所明確表示不會只因為當沖比例逾 60％而遭處置延長到 12 天，必須股價大漲大跌遭處置，再加上當沖過高，滿足兩個條件才會處置延長。

但新當沖警示顯然已經嚇阻當沖，導致台股量能明顯萎縮，這需要再廣泛宣導當沖新制，讓投資人充分瞭解。其次，部分產業第三季營運將較上半年衰退，但股價基期墊高，追高有風險，導致大盤量縮，必須 8 月營收公佈才能看清楚哪些產業第三季不如預期。

萬寶投顧蔡明彰強調，剛結束的 8 月相當戲劇化，一度大跌千點，但最後月線收紅 242 點，受聯準會定調不急於升息，外資最後幾天大舉買超，結束自 5 月來連三個月賣超，8 月轉為買超 69 億元，而 5～7 月共計賣超高達 2,332 億元。

市場判斷聯準會最快 11 月減少購債，外資有可能 9～10 月回補持股，從 8 月新台幣升值 1.94 角，就可得知台股的資金行情仍存在。

結論是，台股資金行情仍可期待，萬事俱備，只欠東風，只要融資減幅更徹底，大盤就會補量，9～10 月挑戰 18,000 點並非不可能。

8 月融資餘額減少 232 億元，但不如 5 月大減 400 億元。5 月融資大減，才造就 7 月創下 18,034 點的歷史記錄，當大盤量能萎縮，無法同時支持各類股上漲，容易出現資金排擠。

週三台積電 (2330-TW) 股價回到 7 月 16 日法說之前高點 614 元就休息，這段時間，因台積電晶圓代工漲價，而毛利率有疑慮的 IC 設計蹺蹺板效應而強彈。再者，航運股成交佔比下滑至 26％，也使資金流向電子股，除了 IC 設計，跌深的二線鏡頭、散熱、板卡族群也漲勢凌厲。不過，要深入分析這些產業景氣前景是否真正成長，或純粹跌深反彈。

以週三漲停的二線鏡頭為例，今國光 (6209-TW) 上半年 EPS 虧損 0.66 元，新鉅科 (3630-TW) 虧損 1.21 元，先進光 (3362-TW) 小賺 0.09 元，聯一光 (3441-TW) 小賺 0.05 元，佳凌(4976-TW)0.36 元，專攻筆電鏡頭的先進光破天荒產品漲價，但整體筆電的遠距商機已退燒，先進光的漲價對實際獲利有待觀察。

萬寶投顧蔡明彰強調，電子股焦點在半導體，第三季營運比上半年更好的是晶圓代工、封測，成熟製程的聯電 (2303-TW) 週三改寫波段高點已作出示範，世界 (5347-TW) 可望跟進，接下來要留意封測 8 月營收，誰能再創歷史新高，就是第三季比上半年更好。

7 月營收超豐 (2441-TW)、頎邦(6147-TW)、南茂(8150-TW) 創歷史新高，8 月再創佳績的機率很高，加上本益比在 10 倍上下，週三南茂已率先改寫波段高點，頎邦接近前次高點。

中國 8 月製造業 PMI 降至 50.18，不如預期，引發週二 BDI 指數下跌 2.4％，而 8 月大漲 25.5％，也是漲多修正的疑慮，但週三航運股重挫，過度反應，主要原因仍在籌碼凌亂，航運股 7 月營收有長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、四維航(5608-TW)、台驊投控(2636-TW)、中菲行(5609-TW) 等創歷史新高。

萬寶投顧蔡明彰強調，8 月不論貨櫃或散裝，運價都上漲，所以再創歷史新高的可能性大，一旦短線航運股跌深，但 8 月營收亮麗，勢必先蹲後跳，當然要有融資大減的條件配合。週三航運突如其來的大跌，是否趁機洗出浮額，是走勢的關鍵。

其實大家都沒仔細看，輕便型散裝輪運價 BSI 週二逆勢上漲 0.2％，與其他散裝輪下跌不同，BSI 今年來大漲 238％，輕便型船舶在當今各國港口塞港下，相對靈活，運價漲幅居各類型散裝輪之最。四維航共有 31 艘輕便型，佔船隊總數 81.5％，慧洋 - KY 有 43 艘輕便型，佔船隊總數 31.8％，在散裝輪比重最高，今年 EPS 成長性最大。

週三鋼鐵受航運拖累，下半場走跌，但鋼鐵第三季營運優於上半年，中國鋼鐵 7 月起減產，月產量較去年同期減少 8.4％，是 2008 年以來最大降幅，8～9 月持續減產，而鐵礦石 7 月中旬到 8 月中旬大跌 40％，使鋼鐵業的利差擴大。

鋼鐵股的中鋼 (2002-TW)、運錩 (2069-TW)、大國鋼 (8415-TW)7 月營收歷史新高，而中鋼 8 月營收估 420 億元，再寫新高機率大，9 月盤價上漲 1.2％，因而營收應可再走高。外資 8 月買超中鋼 14 萬張，創去年多頭景氣循環來單月最大買超，上次去年 11 月外資買超 12 萬張，當時中鋼價位 23 元，後來不到半年漲到 46.75 元，大漲一倍。

近來小鋼走勢較強，但還是要研究獲利能力，中鋼第二季毛利率 21.34％，小鋼的燁興 (2007-TW)7.29％，但今年來股價大漲 227％。毛利率高過中鋼的鋼鐵股不多，包括新光鋼 (2031-TW)24.23％、大成鋼 (2027-TW)28.12％、榮剛 (5009-TW)26.89％、大國鋼 36.1％，這 4 檔鋼鐵股也都第二季毛利率比第一季高。

歐美需求強，但中國供應不足，國際鋁價今年來大漲 35％，創 10 年新高，生產鋁的公司大發利市，美國鋁業 AA 今年來股價大漲 90％，遠遠超過標普 500 平均績效的 20％，台股只有大成鋼在美國擁有鋁捲板工廠，今年 EPS 估 5 元，本益比 10 倍，股價遭低估。

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