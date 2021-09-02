搭配加減碼 定期定額更厲害？

當股價偏高或是波動加劇時，分散進場時間、避免買在最高點的定期定額策略，是同時追求報酬並降低風險的聰明選擇。已經透過時間證明策略有效性的定期定額，還可以透過額外的加減碼機制，變身成績效更亮眼的定期不定額機制，進一步降低極端事件帶來的負面衝擊。

1. 定期定額很穩，但還可以更好

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，標普 500 指數，資料期間: 1927-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。減碼為當目前市價高於平均成本的 110% 時，扣款金額調整為原本的 60%；加碼為當目前市價跌破平均成本的 90% 時，扣款金額調整為原本的一倍；加減碼為同時採用前述加碼與減碼策略。

從 1927 年以來，任何一個月進場買美股，並持有五年的正報酬機率為 79.1%；若改用每個月定期定額扣款，正報酬機率將升高至 82.7%。若時間換成避開大蕭條與二次世界大戰的 1945 年以來，兩者正報酬率機率分別為 83.8% 與 88.2%，無論哪個年份開始，定期定額扣款都能降低賠錢的機率。

由於資金分散投入，因此，越晚投入的資金享受到複利成長的好處就越少，如何能進一步提高報酬率便是定期定額的難題。若是能加上類似於停利與停損的概念，定期定額是否會更好？假設股市表現超好，目前股價比平均成本高出 10% 時，就減少扣款金額的減碼機制；股市大跌，目前股價比平均成本低 10% 時，就增加扣款金額的加碼機制；或是兩者共同使用的加減碼機制，三者都可以提供高於正常定期定額的平均報酬率。

2. 極端情況發生時，定期不定額威力更強

以加碼機制為例，目的是希望在股市表現較差時，增加扣款金額以降低平均持有成本。當之後股市反彈時，理論上有加碼的報酬率會高於無加碼的情況。從歷史數據回測來看，單純定期定額扣款五年，表現最好的報酬率為 93.8%。若是加上加碼機制，最佳報酬率將升高至 106.7%，同時使用加碼與減碼機制的報酬率則為 113.3%。簡單的加減碼機制，就可以將最佳報酬率提高近 20%，效果超過想像。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，標普 500 指數，資料期間: 1927-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。減碼為當目前市價高於平均成本的 110% 時，扣款金額調整為原本的 60%；加碼為當目前市價跌破平均成本的 90% 時，扣款金額調整為原本的一倍；加減碼為同時採用前述加碼與減碼策略。

3. 股市大跌時，定期不定額同樣有更好效果

多頭時期，加減碼機制有利拉高定期定額報酬，那空頭時期會有降低風險的效果嗎？從 1927 年以來，表現最差的情況下，定期定額扣款五年的報酬率為 - 57.1%。但若是加上加碼或是同時採用加減碼機制，最差的報酬率則是 - 52% 與 - 51.7%。加上加碼或加減碼機制的定期不定額策略，不只可大幅提高最佳狀況下的報酬率，也可將最差的報酬率提升近 5%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，標普 500 指數，資料期間: 1927-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。減碼為當目前市價高於平均成本的 110% 時，扣款金額調整為原本的 60%；加碼為當目前市價跌破平均成本的 90% 時，扣款金額調整為原本的一倍；加減碼為同時採用前述加碼與減碼策略。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

升級定期不定額，加碼機制優先

從歷史回測可發現，加碼機制無論是平均報酬率、最佳與最差報酬率，都優於只採用減碼機制。快幫已經有的定期定額扣款契約，增加「加碼扣款」或是同時加上「加減碼」機制，來提高長期報酬率。

鉅亨精選基金

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