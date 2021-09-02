微軟官宣新品發布會 Surface新機9/22亮相

週三 (1 日) 微軟官方推特宣布，將於美東時間 9 月 22 日上午 11 時 (台北時間晚間 11 時) 舉辦新品發布會，儘管公告提供細節不多，但外界都認為屆時將聚焦在新一代 Surface 產品上。

微軟週三推文公布新品發布會的邀請 (圖片：微軟推特)

微軟週三推文公布新品發布會的邀請，推文中顯示一張貌似新一代 Surface 產品的側面剪影。點擊該圖片連結後，新的邀請網頁開啟，內容寫道：「加入我們，探究有那些新品！」(Join us to see what's next)。

新一代 Surface Pro 預計會成為當日發表會的主角 (圖片：微軟推特)

該邀請頁面還顯示發布會訂於美東時間 9 月 22 日上午 11 時登場，並再度秀出一張貌似 Surface Pro 8 的照片。

儘管所得的消息有限，但無疑新一代 Surface Pro 預計會成為當日發表會的主角。

微軟近期宣布下一代作業系統 Windows 11 訂於 2021 年 10 月 5 日公開釋出，這項改善觸控體驗的新一代系統，搭配升級的 Surface Pro 8 自然是符合外界預測。

微軟 Surface 系列是蘋果 (AAPL-US) 產品的競爭對手。雖然 Surface 系列最初是平板 / 筆記混合型電腦，與蘋果的 iPad Pro 競爭，但微軟 Surface 系列已經發展成為功能更強大的筆記型電腦和桌上型電腦。

近期爆料消息顯示，微軟還可能於新品發表會上發表新一代 Surface Duo 和 Surface Go 3。

外傳 Surface Duo 2 搭載高通驍龍 888 旗艦處理器，支援 5G、NFC，預先搭載 Android 11 作業系統，並且支援側面指紋辨識。

Surface Go 3 傳出將搭配英特爾 Y 系列 (代號 Amber Lake) 處理器，與蘋果 MacBook Pro 直接競爭。

週三截稿前，微軟 (MSFT-US) 小漲 0.40%，暫報每股 303.10 美元。高通 (QCOM-US) 上漲 1.19%、英特爾 (INTC-US) 下跌 0.68%。