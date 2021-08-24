資安成白宮新課題 拜登邀蘋果、微軟科技巨頭CEO商討大計

彭博周一 (23 日) 引述消息人士報導，蘋果 (AAPL-US) 、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 計劃本周三拜會美國總統拜登，討論過去一年激增的駭客襲擊事件後，企業針對改善網路安全所做的努力，以及資安軟體對強化供應鏈安全的幫助。
消息人士透露，科技業巨頭 CEO 都計劃出席，包含蘋果庫克 (Tim Cook)、微軟的納德拉 (Satya Nadella) 和亞馬遜的賈西 (Andy Jassy) ，而谷歌 (GOOGL-US)、IBM(IBM-US)、美國南方電力公司 (SO-US) 和摩根大通 (JPM-US) 高層也受邀。
這些科技業高層可能將針對銀行、能源、水利等關鍵基礎設施，討論加強資安與政府合作項目的進度。相關政府官員透露，科技業高層可能還會進一步討論軟體如何提高供應鏈的安全性。
Colonial 管線、微軟、 SolarWinds 等企業遭到駭客攻擊後，網攻事件仍未止息， IT 管理公司 Kaseya 7 月遭俄羅斯駭客組織攻擊，導致美國約 200 家企業被要求支付贖金。
此外，美國電信巨頭 T-Mobile (TMUS-US) 上周遭受網路駭客攻擊，有超過 4000 萬筆用戶資料遭到竊取。美國國務院周六也傳出遭到網路攻擊。
美國政府現階段已開始積極處理企業、政府部門的資安漏洞問題。這也使思科 (CSCO-US)、CrowdStrike (CRWD-US) 等資安概念股成為市場關注焦點之一。