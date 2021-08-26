拜登網路安全會議後 Google、微軟等科技巨擘將斥數十億美元防駭

美國總統拜登周三（25 日）在白宮舉行網路安全會議，與會的科技與保險等領域的商界領袖承諾，將投入數十億美元防範駭客攻擊。

此次網路安全會議召開前，美國曾發生幾起重大網路攻擊事件，受害者包括政府軟體承包商 SolarWinds 與最大燃油供應業者 Colonial Pipeline ，使資安問題逐漸白熱化。

商界領袖在會議上承諾將致力制定新的企業標準，為其他企業提供更強大的安全工具，以及替美國約 50 萬個網路資安職缺培訓足夠的人才補充。此外，拜登最近為防範網路資安漏洞簽署一項行政命令，要求美國機構在登入系統時使用雙重身分驗證，預防駭客攻擊。

白宮表示，蘋果 (AAPL-US) 將發起一項計畫，致力改善技術供應鏈的安全，細節包括與供應商合作，採用多重要素驗證（multifactor）與網路資安培訓。

Google (GOOGL-US) 則表示，將在 5 年內投資逾 100 億美元，強化軟體供應鏈與資安開源工具等保護措施，並承諾將透過其認證課程培訓 10 萬名 IT 與數據分析領域人才。

微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉（Satya Nadella）會後在推特上表示，微軟將在 5 年內入 200 億美元，提供更先進的網路資安工具。他補充說，微軟還會投資 1.5 億美元幫助政府機構升級網路安全系統，並擴大培訓合作。

IBM(IBM-US) 則說，將在 3 年內培訓超過 15 萬名網路資安人才，並與大專院校合作，實現人才多元化。執行長 Arvind Krishna 受訪時表示，資安問題是近十年的問題，希望官方與民間企業彼此配合，而 IBM 將盡其所能培訓人才。

亞馬遜網路服務公司（AWS）則計畫提供用戶免費的多重要素驗證設備，以便更完善保護個資數據。此外也研擬向個人與團體提供「網路安全素養課程」。