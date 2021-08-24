看好Office 365漲價 微軟股價刷新高 市值逼近2.3兆美元

微軟 (MSFT-US) 週一收創新高，越來越多的分析師也意識到，微軟明年起調漲商用 Office 365 部分生產力軟體訂閱價格對該公司的財務影響。

微軟週一上升 0.10%，收 304.65 美元，使其市值接近 2.3 兆美元，今年迄今漲逾 37%，超越多數大型科技同業，但對手谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 今年迄今已上漲近 60%。

分析師並未迅速更新他們的估計，但許多人已表示，由於於向客戶提供 Office 365 服務的成本已納入微軟營運考量，漲價決議有可能提高微軟一部分營收基礎和獲利。

由分析師 Kash Rangan 領導的高盛團隊週日報告寫道，在微軟截至 6 月 30 日的全會計年度營收總額中，Office 365 商務版訂閱金額占比約 18%。

「我們認為，最近宣布的消息凸顯微軟強大的競爭定位和長期定價能力，有助於推動每名用戶平均收入 (ARPU) 持續成長到 2022 日歷年年底，同時讓 SKU 持續邁向 E3 和 E5。」

自明年 3 月 1 日開始，高階 Office 365 E5 每位訂閱戶月費調漲 9%，而較為低價的 Office 365 E1 訂閱價更將調漲 25%。

Rangan 寫道：「在我們看來，漲價可能旨在推動用戶邁向更高階的 E3 和 E5，因為越高階方案的漲價幅度越小，提升了高階版的相對價值。」

微軟宣布後，瑞穗和瑞銀分析師均將微軟股票的目標價從 325 美元上調至 350 美元。

由 J. Derrick Wood 領導的 Cowen 分析師上週四說：「我們預期，微軟 2022 財年第一季財報法說 (10 月下旬) 就會更清楚漲價影響。」

瑞銀分析師寫道，該影響不僅衝擊 Office 產線，微軟 365 E3 的成本 (將調漲 13% 之多) 包含 Windows 以及商務版移動性 (Mobility ) 和安全 (Security ) 功能，且該訂閱帶來更多營收，意味著來自獲利豐厚的 Windows 業務營收與 Azure 雲端業務每位用戶平均營收將更多。