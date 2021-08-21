特斯拉機器人明年問世 分析師：這是馬斯克另一個科幻項目

特斯拉可能會在明年推出人形「特斯拉機器人」(Tesla Bot) 原型機的消息傳出後，華爾街分析師認為，這是馬斯克的另一個科幻項目。

週四 (19 日) 特斯拉執行長馬斯克於「人工智慧日」(AI Day) 上推出人工智慧 (AI) 訓練電腦系統 DOJO、7 奈米的 DOJO D1 晶片，還驚喜推出特斯拉的下一個大型專案「特斯拉機器人」 (Tesla Bot)。

馬斯克提到，特斯拉可能會在明年推出人形「特斯拉機器人」 (Tesla Bot) 原型機，但關於特斯拉機器人的製造和目標量的細節有限。

特斯拉可能會在明年推出人形「特斯拉機器人」 (圖片：特斯拉)

富國銀行分析師 Colin Langan 週五發布一份報告表示，AI Day 的驚喜揭露可能提振近期的股價，但德州奧斯汀和德國柏林的新廠擴建、監管機構對 Autopilot 自駕系統的調查，以及可再生能源信貸等事件將影響到中期股價走勢。

Wedbush 分析師 Dan Ives 發布一份報告稱，特斯拉的大部分 AI 架構都依賴於 Dojo，馬斯克表示將能夠比現有電腦系統更快地處理大量相機成像數據，理論上，特斯拉的人工智慧能力將增強並改善其自主系統 (Autonomous system)，希望 DOJO 能夠在明年投入使用。

Dan Ives 認為，自動駕駛的安全問題仍然是投資者關注的問題，過去一週以來，這對特斯拉股價來說是另一個懸念。

至於特斯拉機器人，Dan Ives 寫道：「不幸的是，就像我們看到的機器人計程車隊和馬斯克未來的其他科幻項目一樣，這款特斯拉機器人絕對會是一個令人傷腦筋的問題，在華爾街對特斯拉日益加劇的電動汽車競爭和安全問題越來越擔心的時候，這款機器人會進一步惹怒投資者。」

馬斯克向來是一位瘋狂的造夢者，但他的大膽構想並不總是成功的。2019 年 4 月，他曾預告，2020 年中將會看到百萬輛特斯拉的「機器人計程車」(Robotaxi) 上路，企圖顛覆傳統計程車業。

週五特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.01% 至每股 680.26 美元，今年迄今股價已下滑 6.78%。