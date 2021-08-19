美議員要求FTC調查特斯拉 分析師點出關鍵支撐水位

週三 (18 日) 一系列車禍導致至少 17 人受傷、1 人死亡後，特斯拉面臨美國監管單位調查，隨著特斯拉近期股價呈三角形收斂型態，華爾街分析師點出特斯拉股價的關鍵技術支撐位。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 週一宣布將針對特斯拉自動輔助駕駛 (Autopilot) 系統展開調查後，週三兩位美國參議員敦促聯邦貿易委員會 (FTC) 調查特斯拉，稱該公司將其自動駕駛系統宣傳爲完全自動駕駛，從而誤導消費者、危害公衆。

參議院民主黨人 Richard Blumenthal 和 Edward Markey 週三在給 FTC 主席 Lina Khan 的信中寫道：「馬斯克先生一再誇大他們的汽車的性能，特斯拉的司機們聽了這些說法，就相信他們的車是自動駕駛的，這可能會帶來致命的後果。」

一連串安全與監管問題不利於特斯拉股價，特斯拉週二下跌近 3% 至每股 665.71 美元。

以技術分析來看，MKM Partners 市場技術分析師 JC O' Hara 表示，特斯拉正面臨關鍵的時刻，若特斯拉股價跌破 610 美元 (關鍵的技術支撐點位)，這表明多頭不再掌權。

特斯拉近期股價呈三角形收斂型態 (圖片：翻攝 CNBC)

JC O' Hara 也表示：「但另一方面來看，若特斯拉股價能高於 730 美元，則顯示特斯拉已準備好恢復上漲走勢。」

週三特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.50% 至每股 688.99 美元。特斯拉人工智慧日 (Tesla AI Day) 將於週四 (19 日) 登場。