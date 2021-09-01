〈房產〉鬼月、豪雨雙干擾 南二都8月買賣移轉量縮

南二都高雄、台南 8 月買賣移轉棟數出爐，8 月高雄總移轉棟數為 2613 棟，月減 12.3%，年減 18.8%，台南 8 月買賣移轉棟數為 1874 棟，月減 26.4％，年減 5.4%，台南表現與高雄同樣，為今年次低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，8 月買賣移轉棟數反映 7 月份交易量，房地合一 2.0 於 7 月正式上路前，為趕搭舊制稅率，各地皆出現大量交易潮，尤其台南為六都房市的一級熱區，交易量更幾度創史上新高，隨著政策刺激因素消退，加上 8 月進入民俗月，部分民眾避開此時過戶交屋，因此讓登記移轉量表現微減。

張旭嵐表示，如今疫情趨緩，內用解封、商業活動逐漸熱絡，除了自住，收益型產品需求，買盤將持續出籠，尤其南台灣受疫情影響相對較輕，市場仍受利率低、資金多的利多帶動，房市表現也將更快恢復信心水準。

8 月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，分別為鳳山區、三民區及楠梓區，鳳山區以 420 棟居全市之冠，月增 12.6%，年增 12%，三民區以 328 棟居次，月增 4.1%，年減 37%，楠梓區為 283 棟，月減 17.5%，年增 9.7%。

台灣房屋愛河之心加盟店店長林家福表示，本月高雄移轉量年月皆呈現微減，除了受民俗月影響過戶，高雄 8 月初，有近半個月都是連日豪雨，市場出現不少因漏水問題，影響驗屋、交屋時程的情況，辦理過戶程序也因而延緩；然而高雄房市不同於台南波動大，雖偶有因素干擾，但市場利多仍在，讓價量表現長期持穩，目前疫情趨緩，各項民生活動也逐漸復甦，推估下半年整體交易市況仍可期待。

觀察 2021 年 8 月台南買賣移轉棟數，由安南區、永康區、安平區拿下前三，安南區，以 323 棟居全市之冠，月減 25.4%，年增 86.7%，為前三名中唯一年增加的區域，永康區以 274 棟居次，月減 61.1%，年減 9.6%，安平區為 194 棟，月減 26.8%，年減 14.5%。

8 月台南安南區超越常勝軍永康區躍上寶座，且為前三名中唯一呈年增加表現的地區，台灣房屋九份子加盟店店東林志豪表示，安南區已逐步打造成為台南商業副都心，不僅迅速連結北區好市多、花園夜市商圈機能，未來北外環道路完工，更快速串聯南科生活圈，包括九份子重劃區、海佃生活圈、和順寮等皆成為房市發展熱區，透天別墅、首購大樓推案不斷，8 月安南區包括「水舞川」等大樓建案就有約 200 戶的交屋量，以整體發展潛力來看，安南區可望成為台南下半年房市亮點。