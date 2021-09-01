Paradigm 詳解全新 NFT 衍生品創想「地板價永續合約」

「地板價永續合約」可跟蹤給定 NFT 項目的地板價，爲市場參與者提供對沖 NFT 地板價波動和槓桿交易的工具。

撰文： Dave White，Paradigm 研究合夥人

編譯：Perry Wang

本文介紹了地板價「永續合約」（floor perpetual），這是一種合成 NFT，可跟蹤給定 NFT 項目的地板價，且可以通過鎖定該項目 NFT 的途徑來進行鑄造。

地板價永續合約讓 NFT 持幣者可以獲得流動性並防禦地板價波動，同時無需放棄對 NFT 的所有權。

作爲成熟的永續期貨合約（參見 卡通版永續合約指南），地板價永續合約還爲其他市場參與者提供了對 NFT 地板價的槓桿多頭和空頭敞口。

動機

問題

Chelsea Myers 的豹貓作品

想象一下，你擁有極受歡迎的 Awful Hot Ocelots 項目（這是我編造出來的）推出的 10 個豹貓（ Ocelots） NFT。

你挑選了你的豹貓 NFT，因爲認爲其中的某些美學品質是項目中其他豹貓 NFT 所沒有的。雖然你的豹貓歷來的交易價格都接近項目的最低價格或地板價，但你相信隨着時間的推移，它們會相對於最低價而升值。

最近 NFT 地板價大幅上漲，你的豹貓可能代表了你淨資產的大部分。你喜歡它們，並且絕對不想出售，但又想要一些流動性和一定的保護，以緩衝未來的地板價下跌。

如果你只持有一隻極其稀有的豹貓，則可以在 fractional.art 上對其進行碎片化。但如果你的豹貓還沒有被認爲非常特別，並且你可能懷疑，將所有十隻豹貓進行碎片化並出售每隻貓的份額難以獲得足夠流動性。

此外，如果你認爲你的豹貓的價格相對於地板價被低估，且不想出售其中的一部分來放棄未來的任何升值收益。

解決方案

你決定用你的豹貓 NFT 作爲抵押品，來創建和銷售豹貓「地板價永續合約」。

例如，假設豹貓的地板價目前爲 20 ETH，你的豹貓每隻平均價值 25 ETH，總投資組合價值爲 10 * 25 = 250 ETH。

你打開網絡瀏覽器，進入到一個地板價永續合約市場，在那裏將你的 10 只豹貓 NFT 鎖定作爲抵押品。然後你鑄造 10 個豹貓永續合約，每個價值 20 ETH，並將它們出售給做市商，價格總共 200 ETH。做市商隨之將你的永續合約出售給想要取得 Awful Hot Ocelots 項目風險敞口的交易者。

如果豹貓 NFT 地板價之後跌至 10 ETH，你可以用 100 ETH （忽略資金費問題）回購所有 10 個永續合約，獲得 100 ETH 的淨貸方差價，使你可以收回你的全部 NFT。如果你的豹貓價格下跌了 10 ETH，跌至平均地板價爲每隻 15 ETH，你現在將擁有 100 ETH 和總價值 150 ETH 的 NFT 投資組合，總投資組合價值爲 250 ETH，就像地板價從來沒有下跌一樣。

另一方面，如果豹貓地板價升至 30 ETH，你將需要 300 ETH 來回購你的永續合約，並收回你的 NFT，淨借方差價爲 100 ETH。 但如果你的看法是正確的，你的 NFT 相對於地板價已經上升，例如每個達到 65 ETH，那你的總頭寸現在具有 650 – 100 = 550 ETH 的價值，總收益爲 550 – 250 = 300 ETH。

資金費和清算

與 所有永續合約 一樣，地板價永續合約依賴資金費，即多頭和空頭之間的定期付款，以與其底層資產價值保持一致。

如果想要做多豹貓永續合約的人多過想做空的人，則出售豹貓永續合約的 NFT 持幣者實際上會因此獲得收益。很可能會是這種情況，因爲多頭可以在購買永續合約時使用槓桿，並且可能會爲輕鬆進入和退出頭寸的能力支付流動性溢價。

不過，如果做空的人多於做多的人，則空頭，包括 NFT 持幣者，將不得不向多頭定期支付資金（「資金費」）。未能支付資金費，是豹貓 NFT 持幣者遭遇清算的唯一途徑：由於我們在下文描述的設計考慮，NFT 地板價或永續合約價格的波動不會導致清算，除非它們導致需大量償還資金費，具體實施者須小心避免後者的出現。

工作機制

概覽

有關永久期貨機制的基本指南，可以參閱 卡通版永續合約指南。

地板價永續合約只是跟蹤給定 NFT 項目地板價的標準永續合約，但有一些關鍵的修改，可以實現 NFT 抵押，並最大限度地減少 NFT 清算。

特別是：

除現金外，空頭還可以使用與永續合約掛鉤項目的 NFT 來爲其頭寸做抵押。

如果現金餘額不足，空頭必須以實物償還資金費（見下文）。

空頭根據指數價格而非標記價格進行清算。

多頭槓桿要求可能會有所調整，以確保系統的流動性。

交易場所

像所有永續合約一樣，地板價永續合約需要一個原生場所。可以是鏈下中心化限價訂單簿交易所，也可以是鏈上自動做市商（AMM）。

正如 Dan 和 Hasu 指出的那樣，甚至可以使用 Maker 之類的系統來實施地板價永續合約。

標記價格

與往常一樣，永續合約的標記價格是其在原生交易所的價格。

指數價格

永續合約的指數價格是它應該跟蹤資產的價格。

對於地板價永續合約而言，其指數價格是永續合約所跟蹤項目的地板價，這裏定義爲市場願意爲從項目中獲得 NFT 所支付的最高價格，而無需提前知道將獲得哪個 NFT。

作爲第一步，我們可能會使用像 NFTX 或 NFT20 這樣的協議來發行代表一籃子 NFT 份額的可替代代幣。用戶可以通過存入 NFT 來創建這些代幣，並通過贖回它們以提取 NFT。這些可替代代幣在 DEX 上的價格可能會根據流動性進行調整，因此代表了對項目地板價具有約束力的出價。

指數可靠性

非流動性的地板價 NFT 市場和波動的指數價格可能是使地板價永續合約交易變成現實的最大障礙，而地板價永續合約交易市場可能會增長到其 NFT 現貨市場規模的很多倍。指數如果不可靠，可能會增加清算風險，錯誤地代表了抵押品清算價值，或成爲操縱交易者眼中的肥肉。

爲了解決這些問題，地板價永續合約協議可能不僅要弄清楚如何更好地衡量地板價，還要弄清楚如何實際提高現現貨 NFT 地板價市場的流動性。不斷增長的地板價永續合約交易會帶來一種可能性：以某種方式激勵參與本地的 NFT 地板價現貨交易。

資金費

低價永續合約的資金費遵循標準公式：每個資金週期，例如每天一次，多頭必須支付空頭（標記價格—指數價格），很可能以 ETH 計價。

NFT 抵押品

大多數永續合約使用現金保證金進行抵押。

就地板價永續合約而言，我們允許永續合約的做空者使用項目中的 NFT 而不是現金來爲其頭寸抵押。

對以 NFT 做抵押的空頭提供實物資金費

爲了保證多頭在平倉時能夠獲得流動性，我們不允許以 NFT 做抵押的空頭累積以現金計價的資金費債務（儘管在某些情況下，更復雜的系統可能允許這樣做）。相反，如果空頭必須向多頭支付資金費且沒有正的現金餘額，系統將讓他們以額外鑄造永續合約的形式向多頭支付「實物」資金費。

例如，假設在融資時標記價格（MARK）爲 10 ETH，指數價格（INDEX）爲 10.2 ETH，因此空頭必須支付多頭 INDEX-MARK = 0.2 ETH 的資金費。想象一下 Alice 做空 0.5 永續合約，由 NFT 作抵押，她在系統中的現金餘額爲 0。然後系統不會向 Alice 貸款或清算她，而是會以她的名義額外鑄造 0.01 永續合約（因爲 FUNDING/MARK*pos （資金費 / 標記價格 *頭寸）=0.2/10*0.5=0.01，因此她現在做空 0.51 永續合約。然後系統將在多頭之間分配新增的多頭頭寸，以代替現金資金費。

在上面的例子中，如果 Alice 已經做空了 0.985 地板價永續合約，且系統不得不以她名義鑄造大約 0.01 永續合約，這樣她現在做空了 0.995 永續合約，她將危險地接近沉沒水位，系統可能會清算 她，具體取決於協議的清算參數。這是以 NFT 爲抵押的空頭可能被清算的唯一方式，我們將在下文解釋。

以 NFT 爲抵押空頭的清算標準

假設，Alice 已經存入了 NFT 作爲抵押品，並做空了永續合約 q(0