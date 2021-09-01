〈紐約匯市〉市場聚焦非農 美元觸及逾三周低點 8月累計上漲0.6%

美元周二 (31 日) 對主要貨幣悉數走貶，投資人觀望本周五公布的美國 8 月非農就業報告，了解聯準會 (Fed) 貨幣政策的可能動向，不過整個 8 月累計仍上漲約 0.6%。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.065%，盤中一度低至 92.395，為 8 月 6 日以來最低。

美元盤中隨著經濟數據震盪。美國 20 大城市 6 月獨棟屋價格年漲幅創新高，美國 8 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 遜於預期，一度讓美元收斂貶幅，但接著美國經濟聯合會公布的消費者信心指數低於預期，顯示確診人數增加和通膨升溫疑慮正在打擊經濟前景，美元再度下滑。

Fed 主席鮑爾上周五在全球央行年會上表示，今年可能開始縮減購債，但不急於升息，之後美元走勢掙扎，本周五的非農就業報告將是市場重點。

Exchange Bank of Canada 外匯策略部門主管 Erik Bregar 說：：「如果就業數字令令人失望，歐元兌美元將有另一個上揚的理由，因為數字將讓所有鴿派再度團結，傳達 Fed 9 月不會縮減購債的訊息。本周所有的數據都有微弱影響，但大波動可能要等到周五。」

歐元兌美元升值 0.12% 至 1.1809 美元。周二數據顯示，8 月歐元區消費者物價指數上漲 3%，通膨率攀抵 10 年高點。

英鎊兌美元一度升至兩周高點 1.3807 美元，尾盤報 1.3753 美元，貶值 0.04%。

日圓兌美元貶值 0.04% 至 109.96 美元。

加密貨幣大多上漲，比特幣漲 0.49% 至 47,235.84 美元。以太幣 (ETH) 上漲 4.95% 至 3,386.14 美元，本月累計漲逾 30%，是 4 月以來最大漲幅。

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