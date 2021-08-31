〈台幣〉外資匯入連3升收27.772元 創2個半月新高

熱錢持續湧入，新台幣兌美元匯率今 (31) 日一度強升逾 1 角，逼近 27.7 關卡，但進口商及散戶紛紛進場買匯，使得多數漲幅回吐，終場升值 4.1 分，收在 27.772 元，為連 3 升，也創下 2 個半月新高，台北及元太外匯市場總成交值衝出 16.57 億美元大量。

MSCI 明晟調降台股權重盤後生效，使得大盤一路承壓，尾盤在台積電的拉抬下，上演神龍擺尾戲碼，翻紅上漲 93 點，收在 17490 點，月線成功收紅，累計 8 月上漲 242 點，外資今天加碼買超 242 億元，累計 3 個交易日大買 637 億元。

匯市方面，由於外資偏向匯入，新台幣兌美元早盤即升破 27.8 元，但升值力道有限，隨著台股回穩，外資午後也加大賣匯力道，推升台幣一度升值 1.03 角，最高來到 27.71 元。

新台幣兌美元終場以 27.772 元作收，升值 4.1 分，連續 3 個交易日走揚，為今年 6 月 17 日以來新高，台北外匯市場成交值 11.97 億美元，元太外匯市場成交值 4.6 億美元，量能較昨天明顯放大。

新台幣累計本月升值 0.69%、1.94 角。

觀察主要貨幣兌美元表現，泰銖今天為亞洲最強勢貨幣，勁揚 0.8%，韓元同步轉強升 0.65%，菲律賓幣升值 0.28%，歐元升 0.22%，新加坡幣、台幣分別升 0.19%、0.15%，人民幣升 0.09%，日圓小幅走貶。美元指數下跌約 0.2%。