歐元區8月CPI年增3% 寫十年新高

歐洲統計局 (Eurostat) 週二 (31 日) 公布 8 月歐元區消費者物價指數 (CPI) 初值年增 3%，高於市場預期，並寫 2011 年 11 月以來新高。

歐盟統計局表示，能源成本為 8 月 CPI 的主要驅動力，食品和服務成本也出現上揚，工業產品則異常大幅上升。

數據顯示，8 月歐元區能源價格年增 15.4%，高於 7 月的 14.3%，其次為非能源工業產品的年增 2.7%，高於 7 月的 0.7%，食品、酒精和菸草價格年增 2%，高於 7 月的 1.6%，服務價格年增 1.1%，高於 7 月的 0.9%。

排除波動性較大的食品、能源價格，8 月歐元區核心 CPI 年增 1.6%，高於 7 月的 0.9%。

隨著經濟自疫情復甦，歐元區通膨率加速成長，證明了通膨壓力也隨之加劇。經濟學家此前預計，下半年歐元區整體通膨將持續走高，並在 2022 年和 2023 年回落至目標的 2% 水平以下。

歐洲央行 (ECB) 即將在 9 月 9 日召開利率會議，預計將針對資產購買計劃後續情況進行討論。

ECB 首席經濟學家 Philip Lane 上週受訪表示，通膨大幅上漲並未改變其對物價壓力僅為暫時性的觀點，他認為作為讓通膨更持久的必要因素，目前薪資增長力道依舊較溫和。