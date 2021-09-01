南韓8月出口加速攀升 晶片外銷連14個月成長

南韓 8 月出口較去年同期增加近 35%，增速較 7 月加速，其中晶片外銷連續第 14 個月成長，當局表示 Delta 病毒擴散的影響至今有限，但仍構成風險。

根據南韓產業通商資源部周三 (1 日) 發布的初步數據，8 月出口年增 34.9%，增速優於 7 月的 29.6%，優於市場預估的 34.1%。

此外，進口年增 44%，是 2010 年 5 月以來最大增幅，且大於 7 月經調整後的 38.1% 增幅。8 月貿易順差為 16.7 億美元。

半導體、石化產品出口強勁，分別躍增 43% 和 81.5%，汽車出口成長 16.9%。無線設備、生醫產品和電池外銷也強勁，分別攀升 62.2%、71.1%、10.9%。

以出口地區分，南韓 7 月對歐盟出口成長 41.6%，對美國成長 38.1%，對最大市場中國則成長 26.8%。

在暢旺出口支撐下，南韓央行預估今年國內生產毛額 (GDP) 成長 4%，該央行上周把處於歷史低點的基準利率調高 1 碼，分析師預期 11 月的下一場會議可能再次升息。

南韓產業通商資源部說：「雖然最近 Delta 變種病毒擴散，令人擔心生產中斷... 但迄今對出口的影響有限。全球變種病毒蔓延、船隻運輸延誤仍是風險，儘管如此，我們仍將盡可能維持下半年的出口動能。」

南韓過去幾周的確診病例不斷創新高，即使實施更嚴格的防疫措施，仍無法止住 Delta 變種病毒在夏季度假高峰期傳播。

為了全力振興受疫情打擊的經濟，南韓政府周二宣布，明年將祭出史上最高預算計畫，總額達 604.4 兆韓元 (5212.1 億美元)，藉由擴張性財政政策克服經濟危機。