台電離岸風電一期完成初始併聯發電 每年估可發3.6億度電

台灣離岸風電進度不如預期，受疫情打亂施工進度，台電原預計去年完成的一期 21 部總容量約 109.2 MW 風機，8 月底才全數完成初始併聯發電作業，台電表示，將持續進行試運轉、調校，待完成測試將加入供電調度行列，估每年平均可發出約 3.6 億度電，供給近 9 萬家戶一年用電。

台電表示，受疫情影響，國內外離岸風電工程施作均受影響，且工程時程需配合海象，每年海上可施工時間為 4-9 月，離岸一期風電工程 21 座風機在 5 月陸續完成風機陣列海纜埋設、6 月完成所有 21 部風機吊裝，並在上周五 (27 日) 全數達成初始併聯。

台電說明，離岸一期風電工程開發地點在彰化芳苑鄉西側海域約 8 公里處，面積共約 836 公頃，相當 32 座大安森林公園，是經濟部能源局離岸風場示範案之一，共計設置 21 部風機，總裝置容量為 109.2 MW，平均一年可發出約 3.6 億度電。

受疫情影響，台灣離岸風電建置進度不如預期，對於台電示範風場、海能風場、允能一期風場進度延遲，經濟部能源局回應，依據與開發商簽署行政契約規定，獲配業者應在獲配併網容量當年度完成至少 50% 風力機組併聯，或 100% 水下基礎安裝，並在次年度完成所有風力機組併聯。

能源局進一步指出，依此推算，今年度依約應完成累計容量為 933MW，且預期今年度延誤容量可在明年底前完成，2023 年後各風場目前也將依原訂規劃期程如期完工，估 2025 年底前離岸風電累計裝置容量可如期達到 5617MW 目標。