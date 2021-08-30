指揮中心9/7後不打算降級 評估BNT疫苗混打可行性

國內今 (30) 日又有 3 例 COVID-19 本土確診，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖然疫情穩定，但 9 月 7 日之後沒有降級的打算；截至 29 日止，台灣疫苗人口涵蓋率達 42.63%，隨著 BNT 疫苗即將來台，陳時中透露，專家認為 BNT 等 mRNA 疫苗可混打，但須根據進貨量來考慮可行性。

台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 永齡基金會與慈濟基金會洽購 1500 萬劑輝瑞 BNT 新冠疫苗，台灣爭取到首批疫苗預計近日運送來台，指揮中心 28 日起已開放施打意願登記，將優先提供學生接種，剩餘劑量再依照年齡長幼開放，外界關注混打的可能性。

對此，陳時中表示，專家認為，BNT 疫苗等 mRNA 疫苗作為混打劑是具有可行性，但開放混打時程及適用對象，必須根據進貨量謹慎考量。

陳時中強調，COVID-19 疫苗政策年度目標是以擴大第一劑涵蓋率為主，力拚讓更多人打到，擁有基本的保護力，接著再布局第二劑施打，讓保護力更足夠。

鴻海創辦人郭台銘表示，已向 BNT 表達明年為台灣保留 3000 萬劑額度，籲政府有備無患，讓疫苗供應不斷鏈。對此，陳時中表示，台灣已訂購莫德納 2000 萬劑，基本上打第三劑應該是足夠的，但疫情一直在變，希望買多一點，多一些廠牌來分散風險。

根據統計，全台累計接種新冠疫苗 1088 萬 6165 劑，其中 AstraZeneca 接種 653 萬 0462 劑，莫德納接種 371 萬 5041 劑，高端接種 64 萬 0662 劑。接種人口涵蓋率 42.63 %，劑次人口比 46.38 (劑 / 每百人)。

疫情二級警戒實施至 9 月 6 日，陳時中指出，由於國內疫苗施打率還沒達到 6 成以上，因此，大規模降級恐怕還不會考慮，9 月 7 日之後，研擬開放游泳池等運動場所淋浴間；此外，高鐵及台鐵現行運量限制 7 成以下，因應中秋假期將至，指揮中心將考慮在 9 月 7 日後增加運量。