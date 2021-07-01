核二1號機今提前停機 台電三方向維持穩定供電

台電核二 1 號機因用過燃料池空間不足，今 (1) 日提前停機，針對供電缺口，台電表示，原歲修、大修機組將陸續歸隊，加上民營嘉惠電廠 2 號機順利運轉配合調度下，將透過三大方向確保供電無虞。

由於核二 1 號機裝置容量達約 98.5 萬瓩，外界擔憂，提前停機將造成跳電事件重演，對此，台電表示，面對今夏供電可能續創高峰，將由歲修機組歸隊、新電源加入、輔助精進等三個方向努力，確保供電穩定。

台電說明，近期大修機組包括協和電廠 4 號機、林口電廠 3 號機、興達電廠燃氣 2 號機等重要機組均已陸續回歸供電團隊，7 月上旬大林電廠 6 號機、大潭電廠 6 號機等機組也將加入供電，民營嘉惠電廠 50 萬瓩新機組也已發電、接受調度。

新電源方面，台電指出，包括太陽光電、離岸風電等再生能源都將持續建置併網，包含台糖七股 181MW 光電昨日完成併網，離岸一期風場也預計 7 月中下旬併聯發電，此外，也將透過需量反映、汽電共生、儲能設施輔助精進能源配置。

核二 1 號機原訂運轉至今年 12 月 27 日屆齡除役，但因用過燃料池空間不足，加上新北市政府未同意乾貯設施動工，因此，核二 1 號機今提前停機，台電強調，後續相關安全設備，都將依法規、原能會要求進行維護保養與定期測試。

另一方面，因應綠能占比增加，台電今也啟用電力交易中心，將建立電力交易平台，預計年底前正式展開實際交易。