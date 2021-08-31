〈生技論壇〉談智慧醫療 新藥理事長：落地尚需兩大策略變革

首任疾管局局長、台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁表示，台灣智慧醫療落地需要兩大策略，包括啟動大筆投資的醫療資訊革命，以及改變健保使用產品，藉此台灣智慧醫療才有機會進展。

醫療資訊革命方面，張鴻仁提到，台灣醫療基礎建設已經是 20 多年前的系統，1990 年健保開辦並啟動數位化，當時健保局祭出優惠措施，也讓政策推動順利，加上 2004 年啟用健保 IC 卡，整體醫療制度一度領先全球，不過以目前的醫療資訊來看，已經無法因應人工智慧。

張鴻仁認為，台灣政府相關單位需要啟動大型投資計畫，重新規劃醫療資訊，讓大型醫院或是中小型醫院都能導入 AI，醫院端一旦採用 AI 後，將可領先全球並創造商機。

健保部分，張鴻仁說，雖然衛福部食藥署積極核准多項台灣藥廠開發的新藥，不過據經濟部資料顯示，台灣每年健保給付總額約 8000 億元，其中給付國產新藥、創新醫材總額只有 7700 萬元。

張鴻仁表示，若國家不採用國產藥品，也難以推至國際，未來智慧醫療相關產品進入健保也有難度，因此健保應提高給付國內自主研發的醫藥品，儘管比重只有 0.5-1%，金額也高達 40-80 億元，足夠扶植產業發展。

生策會副會長楊泮池指出，台灣需要有好的場域，讓智慧醫療產品進行測試、驗證，產品導入醫院開始使用後，才有機會走向國際，以及需要有好的制度，讓醫學中心、保險公司等能順利了解智慧醫療領域。