〈生技論壇〉台灣需跟上疫苗技術潮流 建置5億劑mRNA疫苗產能

行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC) 今 (30) 日登場，鴻海 (2317-TW) 集團創辦人郭台銘投資的全心醫藥董事長楊育民呼籲，台灣應順勢潮流跟上 mRNA 技術，並大膽投資建置 500 公升的發酵槽，年產能將達 5 億劑。

楊育民今日以「細胞治療艱苦道路和新冠病毒疫苗危機啟發的新生物科技產業大方向」為主題進行分享。

楊育民提到，新冠病毒造成全球大流行，必須吸取兩大教訓，包括疫苗是國家安全和國防武器，以及未來醫療保健將會有更多高價複雜的藥物。

楊育民認為，目前國際疫苗技術平台至少有 7 種，並各有特色，台灣新冠疫苗發展策略上，政府應在採購、代工技轉及研發上並行發展，同時發展更多元的技術平台。

楊育民舉例，因疫情而快速發展的 mRNA 技術平台，其技術平台難度不高，除了可以發展疫苗外，也將成為未來生物藥劑的重要平台。

楊育民表示，台灣是有世界級的能力和能量，應該藉機迎頭趕上 mRNA 技術潮流，大膽投資建立年產能 5 億劑的 mRNA 疫苗生產線，預計投資金額僅約 1 億美元，設置一座 500 公升發酵槽。

楊育民也認為，台灣可以切入細胞治療領域，由於全球相當重視細胞治療，但問題重重，目前雖然以 CAR-T 臨床研究居多，但製造技術層面仍相當不足，導致相關藥品價格高達 20 萬美元以上、產品製成也要三週，因此也有機會成為台灣另一機會。