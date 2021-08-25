台康生：多次與國際藥廠談新冠疫苗代工 至今未定案

台康生 (6589-TW) 今 (25) 日舉行線上法說會，外界持續關注疫苗代工議題，對此，總經理劉理成表示，有很多國際疫苗廠主動上門洽談，但到目前為止未有確定的案子，待確定後會再對外公布。

國際疫苗廠 AZ 曾來台詢問台康生代工的可能性，至今全球新冠疫苗吃緊，是否有機會拿到國際新冠疫苗代工門票，劉理成回應，一直以來都有很多機會，包括透過政府尋求海外代工、國際廠主動上門洽談合作等，不過目前尚未有確定的案子，待有案子確定後再對外公布。

劉理成指出，不同技術的疫苗，所需的代工能量也有所不同，如腺病毒疫苗就需要 P2 實驗室，設備需要優化；美國諾瓦瓦克斯 (Novavax) 開發的新冠疫苗是利用昆蟲病毒細胞，生產裝置需要大筆投資與改善；mRNA 開發的新冠疫苗則是牽涉到充填的量能。

至於國產疫苗代工方面，劉理成表示，由於目前原物料取得不易，交期長達一年以上，從今年初開始進行原液量產，利用 200 升反應槽、生產 4 批，提供超過 400 萬劑疫苗原液，對營運貢獻不小。

台康生至今募資約 82 億元，資金運用上，除了每年固定 1.5-2 億元進行廠房設備汰舊換新、償還銀行借款外，預計超過 30 億元資金將用來進行產品開發，包括甫完成臨床三期解盲的乳癌相似藥，預計第四季前完成美國 FDA、歐盟 EMA 藥證申請，估尚需支出約 1 億美元。