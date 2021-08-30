遠傳攜7家台廠組RAN生態圈 啟動5G專網驗證測試

遠傳 (4904-TW) 今 (30) 日宣布，攜手仁寶 (2324-TW)、台達電(2308-TW)、富鴻網、光寶科(2301-TW)、和碩(4938-TW)、中磊(5388-TW)、啟碁(6285-TW) 等國內 7 家主要 RAN 廠商，共組國產 5G 專網 RAN 生態圈，將於 9 月在遠傳場域啟動 n78 頻段、5G 專網端對端整合測試驗證。

遠傳表示，國產 5G 專網 RAN 生態圈，將採用國際設備大廠諾基亞 (Nokia) 方案，建置 5G 專網專用的獨立組網模式 (SA) 核心網，此合作案將大幅推進國內 5G 自主供應鏈進程，同時加速台灣 5G SA 發展。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳 5G 團隊具備網路虛擬化架構、邊緣運算等技術能力，足以支援產業多樣化應用需求，提供企業端所需先進的網路架構服務，此外，遠傳積極規劃國產 5G 專網解決方案，預期國內 RAN 廠商符合技術層面要求、達到穩定成熟階段時，將會是國產 5G 專網 RAN 生態圈一大進展。

遠傳強調，此次率先啟動 n78 頻段的 SA 網路技術及方案驗證，合作夥伴也跟隨國際 O-RAN 標準，同時完備 O-RAN 架構能力；遠傳會繼續評估與測試 n257 及 n79 等其他商用及專用頻段 SA 網路技術及方案，並合生態圈夥伴能量，引領台灣 5G 產業與世界同步。

遠傳指出，除了將 5G 網路從非獨立組網邁向獨立組網架構，發揮 5G 大頻寬、低延遲、大量聯結特性外，也與國內網通設備廠與終端設備廠進行端對端整合測試，共同執行相關測試，加速推動台廠設計及與國際大廠核心網路整合實力。