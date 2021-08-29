減碳、乾淨能源題材發燒 新興企業債規模大爆發

凱基投信表示，在氣候變遷的壓力下，企業購買乾淨能源或綠電的需求量高升，也激勵綠債發行量節節上升。根據統計，2020 年綠色債券及永續債券的累計發行規模，比起 2014 年成長超過十倍，搭配其中新興市場的發債規模也持續成長；疫情爆發後，全球倡導永續共生理念，刺激新興市場綠債規模量大增，適合長線投資人追求穩定收益。

凱基投信舉例，如台積電今年 4 月宣布打造綠色供應鏈，供應商的「減碳績效」及「碳足跡」將成為採購時的重要指標，未來與其合作的廠商，不僅要提供優良設備與材料，亦需要達成減碳計畫的要求。

凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示，綠色轉型是當今產業前進的趨勢，除了企業邁向綠色供應鏈之外，舉凡擴大使用再生能源、生產過程降低碳排放、重視汙水處理等，均可望提升企業永續發展的價值，此外企業透過發行綠色債券，將募集資金用於綠建築、環保相關資本支出，不僅有助邁向減碳計畫，更可望提高企債綠債的投資能見度。

劉書銘再指出，全球產業龍頭公司加緊腳步，以減碳能力成為企業競爭力為關鍵指標，像是蘋果、亞馬遜等企業均宣示淨零碳排目標，而其布局於新興市場相關供應鏈的綠色轉型企業也成為關鍵要素，愈來愈多新興市場企業側重減碳題材，未來高碳排放的企業要爭取訂單將更困難，低碳企業將更具競爭力，這是看好新興企業債長線走勢的主因。

由於美國聯準會準備縮減購債的訊號響起，市場投資情緒波動，但對多數投資人來說，適當的資產配置是決定長期報酬表現的關鍵。凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金預定經理人劉書銘提出，當寬鬆政策的收緊時，將會讓風險性資產波動度上升，尤其股市的波動度往往較債市更為劇烈，此時建議持有一定比例的債券部位，將有利平衡投資組合的波動風險，亦可望持續累積收益機會。

劉書銘分析，隨著全球也進入通膨升溫環境，反映總體經濟的需求改善，過往經驗顯示，這對新興企業債較無負面影響；估計在新興國家的疫苗接種率提升、疫情逐漸改善下，有機會貢獻新興市場彈升走勢，有助新興企業債行情走俏。根據統計，無論過去通膨走勢，新興企業債滾動一年的正報酬機率均可望逾 80%，突顯新興企業債適合納入長線資產配置中，以利追求較寬廣的收益空間。

