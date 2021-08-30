搶進復甦錢潮 這檔美高收益債基金配息稱王

美國景氣動能強勁，經濟數據及企業獲利頻傳捷報。想要跟上美國的順風車，搶進復甦錢潮，又希望能有亮眼的配息收益，美國高收益債券基金能滿足您的需求！

境外基金 瀚亞美國高收益債基金配息率居冠

擁有高配息的商品向來是國人最喜歡的投資方式，尤其對具有穩定月配的基金更是擁有不少忠實粉絲，因為每月得以享有穩定的現金流，配息不會忽高忽低，才不會影響到房貸、車貸、教育費等等每月固定開銷。

放眼目前國內 62 檔全球高收益債境外基金 (美元配息級別)，以瀚亞投資的美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配級別) 的配息率居冠，近一年平均配息率逼近雙位數，高達 9.1%，優於其他同類型基金平均，遠高於前 10 高配息的高收益債基金平均配息率。

美國經濟復甦強勁 高收益債市場好前景

美國經濟數據亮眼，企業獲利強勁，復甦動能在全球各國名列前茅。此外隨著積極施打疫苗、消費力道回升，美國聯準會 (FED) 也預計將開始展開升息及縮表動作，將更有利於風險性資產如高收益債券的表現。

不少投資人會擔心，升息將衝擊債券市場價格。實際上，升息對高收益債券來說並非壞事，美國在 2013 年 5 月時，開始執行 QE 退場計畫，根據彭博資訊統計，美高收益債起初受到市場雜音影響，出現短暫下跌，但隨即往上拉，2013 年全年美高收益債漲幅超過 7%。同時，上一次 (2015/12-2019/7) 將近 4 年的升息循環，美高收益債也上漲了 37%。

從這些歷史經驗來看，不管是 FED 開始採行縮表計畫，或是美國進入升息循環，在景氣復甦行情之下，經濟基本面好轉將有利於高收益債公司提升獲利及償債能力，也會持續獲得市場資金青睞。

再者就違約率來看，高收益債違約率已較去年大幅改善，目前僅約 4.1%。更有外資券商預估，隨著全球景氣復甦強勁，高收益債基本面佳，企業體質也更為健全，高收益債違約率可望在明 (2022) 年 6 月將降至 1.9%，加上低利環境，發債成本低，這些均有利於高收益債維持低違約率。因此，只要近期高收益債市場有回檔修正，都是不錯的進場時點。

美高收益債長期績效不亞於美股

美國經濟漸入佳境，美股及美高收益債成為投資人偏愛的風險性資產。一般而言市場都會認為，股票市場報酬率會高於債券市場。不過，根據過去資料顯示，長期投資美高收益債的成績不輸美國股市！。彭博資訊統計，過去 20 年來，美高收益債指數單年度平均漲幅高達 8%，扣除幾個有重大事件的年份，大多數時間美國高收益債券表現穩定。至於美國標普 500 指數，過去 20 年度單平均漲幅則為 6.1%，在美股波動較大的影響下，美高收因為有較高息收保護，年度平均表現優於美股。對於不想承受太大資產波動的投資人而言，長期持有美國高收益債券基金會是個好選擇。

此外，目前全球正處於低利環境，金融市場整體收益率越來越低，然而債券市場中，高收益債依然具有高度競爭力，尤其是美元高收益債，彭博資料統計 (至 2021/7/31)，美元高收益債殖利率高達 4.7%，優於新興美元債、歐元高收益債等其他債券資產。除了高殖利率，穩健的息收來源也是高收益債的優勢，PPMA 統計 (至 2021/7/31)，債券息收是長期投資高收益債主要的獲利來源，過去 10 年息收平均可達 6.8%，適合偏好穩健領取息收的投資人。

瀚亞美國高收益債券基金成立近 20 年，歷史悠久，自成立以來，除了金融海嘯低於淨值以外，其餘時間的淨值都是上揚，近期更是屢創新高，至今 (2021) 年 7 月底，淨值為 19 元。顯示該檔基金高配息之餘，仍能維持較好的淨值表現，為投資人提供穩定現金流的同時，也做好了下檔保護，這是高收益債基金少有兩者兼顧的商品。

就其原因，主要是該檔基金以全球最大的高收益債市場 - 美國為主，具有流動性佳、持債選擇較多元的特色，同時採取因勢調整債券投組、選債能力強，以及尋找明日之星的策略奏效。

首先是債券投組部分：根據當下環境，彈性調整投組，舉例來說，看好美國經濟復甦，低信評債券 (B/CCC) 的漲幅會優於較高信評的高收益債券 (BB)，因此，經理團隊快速調整投組，獲利了結較高信評債券，加碼較低信評債券，以積極掌握市場反彈行情。

二是選債能力強：基金違約率長期遠低於市場，即使在 2009 年高收益債違約率高達 14.9% 的情況之下，該檔基金違約率仍能維持不到 1% 的水準，顯示投資團隊的投資能力遠勝市場，擁有較高選債能力。

三是尋找明日之星：除了選好債，投資團隊也會積極尋找明日之星，亦即，因應美國景氣及企業面好轉，現有高收益債評級公司，有可能會被調升到投資等級債的潛在標的。尤其高收益債升級到投資等級債的過程中，漲幅最為凌厲，因此，投資團隊會分析未來半年或一年的明日之星，提升投組績效。

就經濟基本面、違約率、企業獲利等多面向而言，高收益債市場正迎來過去 10 年以來最樂觀的前景，具有高配息、低違約、好績效等特色，投資人可以趁正式升息之前，高收益債回檔之際，逢低布局，同時建議選擇穩定月配的息收級別，讓每月領息金額不要相差過於懸殊，在資金運用上才能更為順暢。

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