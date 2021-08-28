〈紐約匯市〉鮑爾央行年會鴿派談話 美元走跌 周線收黑

美國聯準會主席鮑爾周五（27 日）在全球央行年會線上演講中暗示，Fed 可能會在年底前開始縮減購債，但速度並不會如大多市場人士預期那般快。

鮑爾表示，在「充分就業」方面已取得明顯進展，他認為若美國經濟如預期改善，「今年開始放慢縮減購債步伐可能是適當的」。

不過鮑爾也說，縮減購債的時機與速度不應解讀成判斷升息時機的訊號。BMO Capital Markets 全球滙市主管 Gregory Anderson 認為，鮑爾的演說顯示出他並未採取部分 Fed 官員的鷹派立場。

Anderson 表示，在這次的演講中顯然無法得知確切的縮減購債時間，而對極端鷹派來說，今天的演講也沒這麼糟。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.39% 至 92.6760。本周 DXY 約下跌 0.87%。

歐元兌美元升值 0.37% 至 1.1794 美元，日圓對美元貶 0.24% 至 109.82 日圓。

Fed 上周公布 7 月會議紀要後，美元一度走高，因多數市場人士都預期 Fed 將在今年開始縮減購債。

紐約資深交易員 David Petrosinelli 表示，鮑爾在演講中明確地將縮減購債與升息分開。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，美元貶值是因市場投資人大幅下調對 Fed 長期緊縮軌跡的預期。

在鮑爾開始演講前約 15 分鐘，美元開始回落。聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）先前曾重申他的鷹派觀點，即縮減購債應該很快開始，並且會在明年第一季結束。

美國 10 年期公債殖利率下降 3.4 個基點報 1.3104%。周四殖利率躍升至 1.375%，為 8 月 12 日以來高點。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）宣布奧克蘭的新冠封鎖可能會持續兩周後，紐元對美元匯率小幅下滑。

加幣因油價上漲獲得支撐，布蘭特原油期貨本周累計大漲 11.5%

BK Asset Management 執行董事 Marc Chandler 表示，加幣走勢通常會從油價、標普 500 指數與利差等因素中得到線索。

Chandler 說：「今日加幣走強，與其說是反映加拿大的情況，不如說是反映美國的情況，以及市場對鮑爾演講的反應。」

截至周六（28 日）台灣時間約 6:00 價格：