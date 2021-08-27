〈貴金屬盤後〉聚焦傑克森霍爾研討會 黃金逆轉收高

鉅亨網編譯許家華 2021年8月27號7點46分

週四 (26 日) 交易，黃金期貨價格收高，擺脫早盤跌勢，在 1780 美元附近找到支撐，係因投資者盼在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 經濟政策研討會上尋求 Fed 縮表時機的暗示。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，「黃金看到一些獲利了結，但已經在約莫 1780 美元找到支撐力。」

投資者正在等待週五舉行的年度傑克森霍爾 (Jackson Hole) 研討會，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週五可能會在會議上表示，央行將放緩每月購債腳步，這將影響金價。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，黃金可能「在接下來的 24 小時左右保持區間震盪，並徘迴在 1775 美元至 1810 美元區間，直到我們聽到鮑爾的消息。」

「此後發生的事情，將會決定美元和公債殖利率的走向，倘若鮑爾似乎採鴿派立場，黃金應該能在短期內進一步上漲。」

在鮑爾發表評論之前，商品投資者週四分析了一些經濟數據。截至 8 月 21 日當週，美國初次請領失業救濟金人數增加 4000 人，達到 35.3 萬人，而接受道瓊調查的經濟學家平均預期為 35 萬人。

與此同時，美國第二季 GDP 成長率自初值 6.5% 上升至 6.6%。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 4.20 美元或近 0.2%，收每盎司 1795.20 美元，盤中低點達 1781.30 美元，高點也曾達 1800.40 美元。

週三黃金下跌 1 週 %，未能守住 1800 美元關卡，且為最活躍契約價格自 8 月 9 日以來最大單日跌幅。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 22 美分或近 1%，收每盎司近 23.55 美元。

Razaqzada 表示，「從中期來看，關鍵問題是各國央行將如何調整各自的貨幣政策，是要大幅升息以抗通膨，還是採非常漸進的政策正常化過程？」

Razaqzada 預計政策將逐步正常化，「推高通膨的暫時性因素之影響在未來幾個月可能會減弱，這應可在基本面上支撐貴金屬。倘若金價在中長期前景中，沒有攀升至 2000 美元並守在該水準以上，我會感到很意外。」

市場週四稍早消化了坎薩斯市 Fed 總裁 Esther George 的評論，他表示美國經濟已經達到了開始放緩購債所需的「實質性進展」之必要基準。

她在鮑爾發表傑克森霍爾演講前表示，「我會準備談論盡快縮表的議題。」

無獨有偶，聖路易 Fed 總裁 James Bullard 也表示，「我們似乎在聯合籌措一項計畫。」他意指 Fed 資產收購計畫的最終退場。

Oanda 的 Erlam 表示，「Bullard 的評論確實動搖了金價一些，但沒過多久波動就平息了，因為他向來都是鷹派，他的評論與之前的觀點一致。」

黃金週四走低期間，10 年期公債殖利率上升至 1.35%，攀升至 2 週高點，對不孳息的黃金和白銀構成壓力。

與此同時，ICE 美元指數上升 0.2%，也同樣削弱美元計價的黃金對海外買盤的吸引力。

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