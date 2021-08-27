〈能源盤後〉美供應緊繃、風暴威脅天然氣飆漲 收登2018年來最高；原油回落

週四 (26 日) 交易，天然氣期貨價格飆漲，登 2018 年後期以來最高收盤價，係因美國天然氣供應量增加程度低於預期，加劇市場對供應緊張的擔憂，以及一個大西洋熱帶風暴對墨西哥灣的能源運營形成威脅。

與此同時，原油期貨價格收低，在連漲 3 日後稍作喘息，係因在美國夏日駕駛季結束之前，投資者評估需求前景。

天然氣期貨價格飆漲

Tradition Energy 市場研究主管 Gary Cunningham 表示，天然氣大漲係因市場結合了風暴將影響生產的預期，但更重要的是供應量增加程度低於預期。

美國能源資訊署 (EIA) 週四報告，上週(8/20 止) 美國天然氣供應量增加 290 億立方英呎，但根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預計，上週天然氣供應量增加 370 億立方英呎。

9 月交割的天然氣期貨價格飆漲 29 美分或 7.4%，收每百萬 Btu 4.18 美元。該期貨將於週五收盤屆期。

根據道瓊市場數據，這是自 2018 年 12 月以降，天然氣最近月期貨價格最高收盤價，也是今年 2 月以來最大單日漲幅。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，「不僅 EIA 每週庫存大幅下降，而且墨西哥灣的颶風可能會導致更多生產中斷。」

「天然氣供應量已經遠低於 5 年平均水平，且因美國產量不足和全球需求強勁，我們今年冬季恐怕難有足夠的供應量以避免寒流期間價格飆升。」

據美國國家颶風中心稱，九號熱帶低氣壓的大西洋風暴預計將增強，週五晚上進入墨西哥灣，週日接近美國北部墨西哥灣沿岸地區，有可能破壞該地區的石油和天然氣作業。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「根據風暴的嚴重程度和襲擊地點，海上天然氣產量可能會下降每天 10 至 20 億立方英呎。」

然而，位於路易斯安那州和德州沿岸地區的液態天然氣 (LNG) 出口設施每日產量近 100 億立方英呎，「倘若這些出口設施受到風暴影響，需求下降的程度可能大於供應下降幅度。」

原油價格回落

與此同時，Tradition Energy 的 Cunningham 表示，由於市場對 Delta 變種病毒的擔憂揮之不去，原油價格回落。

「本週稍早油價上漲，因為一切似乎情況還行，且有消息稱全球航空燃料需求正在增加，但原油被超買了，現在正吐回一些漲幅。」他說。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 94 美分或 1.4%，收每桶 67.42 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.18 美元或近 1.6%，收每桶 71.07 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.10 美元或近 1.5%，收每桶 70.18 美元，此為交易最活絡的 Brent 原油期貨。

根據最近月期貨交易價計算，WTI 本週上漲近 9%，而 Brent 漲逾 9%。

耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 指出，Delta 變種病毒的狀態持續向市場注入不確定性。「一方面，許多國家持續看到病例創新高，以及潛在的旅行限制。但另一方面，中國和印度等主要經濟體在 Delta 病毒防疫方面又取得了重大進展，其需求可望改善。」

至於美國墨西哥灣的熱帶低氣壓，他警告，倘若大風暴襲擊德州沿岸的煉油基礎設施，「尤其是對美國精煉燃料的價格衝擊恐怕會很大。」

EIA 週三公布的供應數據顯示，上週原油庫存進一步下降，且汽油隱含需求上升，導致油價上漲。

瑞穗能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示，「一般來說，理想的夏日駕駛季節應該是煉油廠消耗原油庫存，以滿足汽油需求，同時又不會增加太多汽油，導致殺雞取卵、斷了財路。」

美國夏日駕駛季以 5 月下旬的陣亡將士紀念日週末為開端，以勞動節週末為結束。今年勞動節是 9 月 6 日。

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