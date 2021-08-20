鮑爾下周在傑克森霍爾年會虛擬演說  將以「經濟展望」為主題 

美國聯準會 (Fed) 周四 (19 日) 公布，主席鮑爾將在美東下周五 (27 日)10 點，於傑克森霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會發表虛擬演說，主題為「經濟展望」，投資人將從中尋找退場政策的相關線索。

這場演說可在堪薩斯市聯邦準備銀行的 YouTube 頻道觀看。今年的演說主題沒有去年具體，鮑爾去年以「貨幣政策架構評論」為題，宣布「平均通膨目標」新政策架構，允許通膨在一段時間內超過 2%、以達到平均 2% 通膨率。

Fed 周三公布的 7 月會議紀錄顯示，多數官員預期今年底前將展開縮減購債，但對啟動時間以及如何進行還沒有達成共識。

一些分析師期待鮑爾下周針對退場政策釋出更明確的路線圖，尤其是鮑爾本人是否對提前減碼抱持開放態度。最近一些 Fed 官員公開對高通膨數據表達疑慮，但鮑爾多次強調，通膨升溫是暫時現象。

鮑爾的任期將在明年 2 月屆滿，美國總統拜登是否會讓這位由前總統川普遴選的主席連任，已經引起討論。一名共和黨參議員周四呼籲拜登讓鮑爾再做四年，切莫在經濟不確定時期臨陣換將。

蒙大拿參議員 Steve Daines 在致拜登信函中說：「現在是金融體系可能出現不確定性，並削弱經濟復甦的敏感時期，不適合更換 (央行) 領導階層。(再次提名鮑爾) 將向美國家庭、企業和消費者釋放強烈訊號，傳達聯準會主席仍享有兩黨廣泛支持，將努力達成物價穩定和充分就業的雙重職責。」

白宮官員曾透露，拜登尚未決定是否提名鮑爾連任。一些幕僚肯定鮑爾帶領總體經濟的成績，拜登上周公開談話時也說，近期居高不下的通膨數據將是過渡現象，他相信 Fed 會在必要時採取行動。

不過也有一些人批評鮑爾在氣候變遷方面的魄力不夠，遊說團體 350.org 希望拜登提名 Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 擔任下一屆主席。