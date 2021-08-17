Vanguard發現最有效的抗通膨資產

週二 (17 日) 先鋒集團 (Vanguard) 的一份研究報告指出，最有效的抗通膨資產類別為原物料。

新冠病毒變體 Delta 肆虐，不僅正在蠶食美國經濟，還可能會加劇美國和海外普遍存在的原材料甚至勞動力短缺問題，延長 10 多年來最大的通膨飆升。

投資人在通膨陰影下的投資策略有許多種，先鋒集團 (Vanguard) 週二出具報告點出最有效和最糟的抗通膨資產。

該報告指出，目前非預期通膨率 Beta 值大概在 1%，這意味著，非預期通膨率每上升 1%，就可以增加 1% 的抗通膨債券 (TIPS) 價值。

非預期通膨是指物價上漲速度超乎人們預期，或者人們根本沒有預料到價格會上漲的問題。

相比之下，最有效的抗通膨資產是原物料，在過去 10 年間，原物料資產的避險效果持續且強勁。

非預期通膨率 Beta 值多年來持續為正值，顯示原物料資產的避險效果持續且強勁。(圖片翻攝：Vanguard/marketwatch)

非預期通膨率 Beta 值在 7 到 9 之間波動，這意味著每出現 1% 的非預期通膨率，原物料價格就會上漲 7% 到 9%。

儘管效果仍不如原物料來得好，近年來市場將股票視為一種更好的抗通膨之避險手段。

2000 年後羅素 3000 指數的非通膨率 Beta 值多為正數，但抗通膨力道小於原物料資產。(圖片翻攝：Vanguard/marketwatch)

與 1990 年代不同，羅素 3000 指數的非通膨率 Beta 值為正數，儘管近年來有所下降。Vanguard 研究指出，能源和材料等大宗商品相關行業目前在股市中所占的比重比以前更小，而無效抗通膨避險的科技股和非必需消費品類股所占比重則更大。

然而，先鋒集團警告，最糟的抗通膨資產是美債，因為高通膨可能侵蝕公債價值、影響其獲利。