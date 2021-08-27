〈美股早盤〉市場聚焦鮑爾發言 美股開盤小漲

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 即將出席央行年會致詞，美股週五 (27 日) 開盤小漲。截稿前，道瓊工業指數漲近百點或 0.3％，那斯達克綜合指數漲 0.2%，標普 500 指數漲近 0.3％，費半漲近 0.6%。

繼週四多位 Fed 官員齊聲呼籲儘快縮減購債後，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週五受訪表示，若美國就業繼續強勁增長，他認為 10 月開始縮減購債規模是「合理的」。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 也稱，儘管 Delta 變種病毒可能為經濟造成傷害，他仍支持儘早逐步縮減購債。

經濟消息面，Fed 關注的通膨指標美國核心 PCE 指數在 7 月年增 3.6%，增速符合預期並持平 6 月，個人收入增長優於預期，月增 1.1%，個人支出增長則遠遜預期，月增 0.3%。

截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.348％，美元指數小漲。

另外，市場也持續聚焦阿富汗情勢對投資人情緒的影響，喀布爾國際機場週四爆發炸彈攻擊，造成 80 逾人死亡，上百人受傷。

個股消息面，因自家跑步機引發多起事故，Peloton 證實已遭美國司法部和國土安全部傳喚，要求提供與旗下產品相關的傷亡文件，並面臨證交會對於事件揭露的調查。Peloton 截稿前跌近 10%。

截至台北時間週五 (27 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 89.44 點或 0.25%，暫報 35302.56 點

那斯達克綜合指數上漲 35.98 點或 0.24%，暫報 14981.79 點

標普 500 指數上漲 12.68 點或 0.28%，暫報 4482.68 點

費半上漲 19.63 點或 0.58%，暫報 3390.02 點

台積電 ADR 上漲 0.16% 至每股 118.29 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.348%

紐約輕原油上漲 2.03％ 至每桶 68.79 美元

布蘭特原油上漲 1.69% 至每桶 72.27 美元

黃金下跌 0.13% 至每盎司 1792.90 美元

美元指數上漲 0.13% 至 93.195

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Peloton(PTON-US) 早盤下跌 9.40％，至 103.37 美元。

Peloton 週四盤後公布最新財報，因收入增速急劇放緩，加上跑步機召回成本上升，該公司虧損持續擴大，同時警告短期收益恐因調降跑步機價格而受到衝擊。

因旗下跑步機引發釀出多起事故，Peloton 遭美國司法部在內等聯邦機構傳喚，並面臨證交會調查。

VMWare(VMW-US) 早盤下跌 6.27％，至 148.85 美元。

企業軟體供應商 VMWare 公布 2022 會計年度 Q2 財報喜憂參半，營收和獲利雙雙表現優異，雲端業務營收也較去年同期成長 23%，卻未能擊敗市場普遍預期。

Gap(GPS-US) 早盤上漲 4.17％，至 27.45 美元。

服飾零售商 Gap 週四 (26 日) 盤後公布 Q2 銷售額 42.1 億美元，年增 29%，且較 2019 年同期增長 5%，調整後 EPS 報 70 美分，優於預期。該公司預計，全年調整後 EPS 將落在 2.10 至 2.25 美元區間，銷售額估增長 30%。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 PCE 指數年增率報 4.1％，預期 4.1%，前值 4.0%

美國 7 月核心 PCE 指數年增率報 3.6％，預期 3.6%，前值 3.6%

藍：美國核心 PCE 年增率，紅：美國 PCE 年增率 (圖：Zerohedge)

美國 7 月個人支出月增率報 0.3％，預期 0.4%，前值 1.0%

美國 7 月進出口報 - 864 億美元，預期 - 900 億美元，前值 - 921 億美元

台北時間 22:00 公布美國 8 月密大消費者信心終值，預期 70.9，前值 70.2

華爾街分析：

T.Rowe Price 美國經濟學家 Alan Levenson 認為，市場不應期待鮑爾致詞將帶來驚喜，或是偏離 Fed 先前的觀點，即根據經濟狀況於年底或明年初起縮減購債。

Forexlive 分析師 Justin Low 表示，雖然越來越多 Fed 官員明確表達對縮減購債的看法，他仍認為鮑爾不會在央行年會致詞中附和這些官員，但亞特蘭大 Fed 總裁波斯提克的鷹派言論，再為 Fed 於年底前縮減購債的預期提供印證。