資金行情加持 中小型股靠價值面績效脫穎而出

在資金行情挹注下為股市挹注多頭，中小型股表現相對亮眼，統計今年來績效出色的海外股票型基金，前五強中有三檔中小型相關基金，包括保德信全球中小、印群益印度中小、統一大中華中小，顯見在景氣回穩、市場多頭表現時，中小型股在價值面較具吸引力，因而帶動相關股價強勢上漲。

值得注意的是今年來績效排進前 10 強區域型股票基金，涵蓋新興市場與成熟市場，或是成熟和新興市場皆有的全球型基金。

保德信全球中小基金經理人江宜虔表示，統計 1993 年以來，全球共經歷 10 次完整的經濟景氣循環，在經濟自谷底翻升後的 3、6、9、12 個月各期間，中小型類股表現均優於大型股。

全球景氣在疫情過後邁入景氣成長階段，受惠於經濟景氣與企業獲利預估值調整的高度相關帶動下，中小型類股表現也再次展現優於大型股的走勢，以美股為例，股市自 2020 年 3 月谷底反彈至 2021 年 6 月，美國小型股漲幅已超越大型股 31.2% 之多。

江宜虔指出，小型股營收及獲利預期隨經濟持續復甦而增加，目前仍在上修階段，預估小型股在 2021 年相對於 2019 年的獲利成長率預估值，已超越大型股，目前市場預估小型股 2021 年的獲利成長率超過 30%，大型股同期獲利成長率約 20%。

江宜虔分析，中小型企業的復甦能力比起大型企業更具彈性，回顧 1989 年至 2017 年期間，當小型股受經濟衰退影響而獲利衰退後，平均花上 1 至 1.5 年的時間，獲利即可回復至經濟衰退前的水準，且衰退後開始成長後一年，平均獲利成長幅度為 62%，兩年平均獲利成長率更高達 102%。

而本次受新冠肺炎疫情影響，美國中小型股 EPS 雖一度出現大幅衰退，然目前美國經濟已擺脫疫情窘境，展開強勁復甦，帶動中小型類股今年繳出亮眼的 EPS 成長率。

江宜虔認為，歷年來小型股多頭行情平均可持續 5.4 年，而目前小型股多頭只走了 1.3 年，預期未來小型股的多頭行情可持續，建議投資人透過全球型的基金布局，參與成熟與新興市場的中小型股成長動能。